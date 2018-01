Un vol qui n’intéresse pas la police

Après s’être fait voler par un « petit crotté » trois montres valant plus de 65 000 $, mais encore davantage au niveau sentimental, l’homme d’affaires François Lambert estime que la police de Montréal se traîne les pieds dans son dossier parce qu’il est « riche ».

« Ça manque de sérieux cette enquête. Ils ont l’air de se dire que parce que j’ai beaucoup d’argent, ce n’est pas grave, que les assurances vont payer », lance l’ancien « Dragon », rencontré par Le Journal dans sa maison de l’arrondissement d’Outremont, à Montréal.

Mais ce qui le frustre le plus, c’est qu’il est convaincu de connaître l’identité du cambrioleur qui est allé chez lui le 23 décembre.

Trois jours après le vol, il a publié sur sa page Facebook une vidéo où on peut voir le brigand affublé d’une cagoule dans sa cuisine en pleine rénovation, parlant possiblement au téléphone à ses présumés complices.

Il a eu l’énorme surprise d’être contacté par des proches du présumé voleur, convaincus hors de tout doute de l’avoir reconnu sur les images.

« Ils disent qu’après trois secondes, ils avaient reconnu sa voix, sa démarche. C’est grâce à la force des réseaux sociaux, sans ça, on n’aurait aucune idée de qui aurait commis ça. Ils ont aussi reconnu les noms des complices, qui seraient de ses amis », raconte François Lambert, encore étonné par la tournure des événements.

Le pick-up blanc vu fuyant les lieux à l’arrivée des policiers concorderait également au véhicule conduit par le présumé criminel.

Armé de tous ces détails, M. Lambert a tout de suite communiqué ces informations à l’enquêteur, qui n’a pas semblé prendre la chose au sérieux, selon ses dires.

Valeur sentimentale

« Le SPVM n’a rien fait avec ça, alors que je leur ai tout donné pour qu’ils puissent pogner un crotté rapidement. Je comprends que ça puisse prendre du temps, mais il sait tout ça depuis le 29 décembre. Nous sommes une dizaine de jours plus tard et ils n’ont même pas tenté la moindre perquisition. Ce n’est pas normal », soutient l’homme d’affaires, qui a fait fortune dans le secteur des centres d’appels.

« Ils n’ont qu’à aller chercher ses données cellulaires et ils vont voir qu’il était là », ajoute-t-il, frustré, précisant que son but n’est pas « d’aller faire pitié dans les médias ».

« J’ai simplement envie de récupérer mes affaires volées le plus rapidement possible, c’est simple, non ? » martèle l’homme de 50 ans.

Selon François Lambert, rien ne pourrait remplacer les objets volés, surtout les montres, qui ont toutes été achetées à un moment marquant dans sa vie.

« Ma plus belle, la montre du Titanic [qui est fabriquée à partir de matériaux du célèbre bateau], et celle que je préférais, a été achetée lorsque j’ai commencé à faire l’émission Dans l’œil du Dragon », mentionne-t-il.

D’autres articles dérobés, des souliers et des ceintures de luxe, ont tous été faits sur mesure. Des boutons de manchettes sont également manquants. La facture grimpe au total à environ 80 000 $, selon le propriétaire.

« Plus le temps avance, plus mes choses ont le temps de disparaître. Le voleur sait où j’habite, qu’il mette mon stock dans un taxi et tout va s’arrêter là », conclut M. Lambert.

Du côté de la police de Montréal, on confirme que l’enquête est toujours en cours, sans pouvoir donner de détails pour ne pas nuire à celle-ci.

► En 2016, 9766 introductions par effraction sont survenues sur le territoire du SPVM. De ce nombre, 792 adultes et 96 mineurs ont été accusés, selon le dernier rapport annuel du service de police disponible. En tout, 17 cas ont été réglés à l’amiable.