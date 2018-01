Vous avez dit « expérience » ?

Je ne sais pas si Oprah Winfrey sera candidate à la présidentielle américaine de 2020. Si oui et qu’elle gagnait, je ne sais pas non plus si elle ferait une « bonne » présidente. Ce que je sais, par contre, est ceci.

Après son discours historique aux Golden Globes, je suis fascinée par la réaction dominante dans les médias d’ici et d’ailleurs, à savoir que sa candidature serait inquiétante pour cause de manque d’« expérience » politique. Vraiment ?

Ça se saurait

Or, si l’« expérience » en politique étant garante d’une ou d’un grand leader, préoccupé du bien commun et non pas de son pouvoir personnel, il me semble que ça se saurait depuis longtemps.

De fait, il n’existe pas de véritable lien de causalité entre l’« expérience » politique et la qualité objective d’une ou d’un chef de parti ou de gouvernement. La réalité est que parfois, cette « expérience » compte et parfois, elle ne change rien.

Des exemples ? Tout près de nous, du côté des chefs visionnaires qui avaient aussi une expérience politique notoire, on trouve entre autres les Parizeau, Lesage et Lévesque. À l’opposé, chez les chefs décevants malgré leurs longues années d’« expérience » en politique, on trouve entre autres les Marois, Boisclair et les deux fils Johnson, Daniel et Pierre-Marc.

Le gagnant

Si l’« expérience » en politique était directement proportionnelle à la qualité d’un chef, du moins comme on semble le croire, le gagnant toutes catégories serait nul autre que Jean Charest avec ses 28 ans bien sonnés en politique active au fédéral et au Québec. Le résultat de l’ensemble de l’œuvre est pourtant tout sauf impressionnant.

Comme quoi prétexter le manque d’expérience politique pour exclure d’emblée une candidature possible d’Oprah Winfrey à la présidence américaine ne tient pas la route. Attendons au moins de savoir si elle fera le grand saut. Et si oui, ce qu’elle aura à proposer comme « vision ».