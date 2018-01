Lancement de l'appel d'offres pour la phase 2 du Grand Marché

La Ville de Québec vient de lancer l’appel d’offres pour la phase 2 des travaux d’aménagement du Grand Marché dans le Pavillon du Commerce.

Cette semaine, la municipalité a publié un avis aux entreprises souhaitant réaliser les importants travaux dans l’édifice qui abritera le futur Grand Marché, à ExpoCité.

Les travaux à réaliser sont l’installation de la tuyauterie, le coulage d’une nouvelle dalle de béton, l’érection d’une nouvelle structure indépendante en acier, l’aménagement des espaces intérieurs et des cloisons, le raccordement au système de distribution électrique, les travaux mécaniques et l’aménagement paysager.

La phase 1, qui est encore en cours et qui avait été confiée à Construction Citadelle au coût de 5,2 millions $, consistait à effectuer la réfection de l’enveloppe du bâtiment et de la toiture, le curetage de l’intérieur, la démolition de la dalle et l’installation des pieux, entre autres.

Travaux en mars

La phase 1 doit se terminer au début juin. Les travaux de la phase 2 devront débuter à la fin mars et se terminer avant le 1er février 2019. Au départ, la date d’ouverture du Grand Marché devait être à la fin 2018, mais la Ville a revu ses plans en cours de route et vise maintenant le printemps 2019.

Une phase 3 est aussi prévue, mais celle-ci se tiendra simultanément, de septembre à novembre. Il s’agit de travaux d’aménagement des surfaces à proximité du Pavillon du Commerce.

Les firmes intéressées pour la phase 2 ont jusqu’au 8 février pour se manifester.

Espaces variés

Le Grand Marché doit faire place en priorité aux produits régionaux. Il abritera 20 kiosques permanents, 100 étals saisonniers et 30 espaces commerciaux.

Lors de l’annonce en juin du concept architectural par le consortium formé par l’architecte Pierre Thibault et la firme BISSON Associés, on avait présenté les espaces qui seront aménagés. Le Marché intégrera un point de service de la Bibliothèque de Québec, un coin pour les enfants, et des îlots extérieurs où on pourra faire cuire de la nourriture sur des barbecues.

Les étals intérieurs donneront sur de vastes ouvertures vitrées qui offriront une vue sur l’extérieur. Le budget total pour le projet est de 20 millions $.