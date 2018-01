Les cas de grippe explosent au Québec

Les cas de grippe ont explosé au Québec après le temps des Fêtes, selon les autorités qui ont vu le nombre de personnes atteintes de l’influenza presque doubler en une semaine.

Rien n’arrête le virus de la grippe cet hiver, qui connaît son début de saison le plus virulent depuis deux ans. En date de samedi dernier, l’Institut national de santé publique (INSPQ) a dénombré un peu plus de 1800 cas de grippe. C’est presque le double de la semaine précédente, et cinq fois plus qu’avant Noël.

Si le virus de l’influenza A reste deux fois plus présent que celui de l’influenza B, ce dernier demeure anormalement élevé aussi tôt dans la saison. L’INSPQ en compte 617 cas, alors qu’à pareille date l’an passé, il y en avait 14.