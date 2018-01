Agressions sexuelles : Charles Dutoit accusé par six autres femmes

Au lendemain de sa démission à titre de directeur artistique de l'Orchestre philharmonique royal de Londres, le chef d'orchestre Charles Dutoit a été accusé, jeudi, par six autres femmes d'agressions sexuelles qui auraient été commises à Montréal, Paris et aux États-Unis.

Du nombre, une musicienne dit avoir été victime de viol de la part du maestro en 1988 sur la côte est américaine alors qu'elle faisait partie de son orchestre, a rapporté jeudi l'Associated Press.

Les nouveaux gestes à caractère sexuel reprochés à Charles Dutoit auraient débuté à la fin des années 1970 et se seraient échelonnés sur quatre décennies.

Indignées que le principal intéressé ait nié les actes de nature sexuelle qui lui ont été reprochés en décembre dernier par trois chanteuses et une musicienne, les six femmes ont décidé de prendre la parole afin de montrer l'étendue de ses inconduites au cours de sa carrière internationale.

Dans un communiqué obtenu par l’agence de presse, Charles Dutoit se dit « consterné et dégoûté » d'être accusé « de l'odieux crime de viol ».

« Je suis profondément ébranlé par cette accusation déroutante et non fondée que je nie complètement et catégoriquement », a-t-il ajouté.