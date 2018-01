Ti-Poc de retour

Le 49e Tournoi National Atome de Lévis (TNAL) sera de retour du 15 au 28 janvier.

Cent sept équipes réparties dans les classes A, B, C, AA et BB rivaliseront d’adresse aux arénas de Lévis et André-Lacroix de Lauzon. Tout près de 2000 jeunes hockeyeurs, âgés de 9 et 10 ans, seront alors réunis pour cette occasion dont, pour la première fois depuis 17 ans, de jeunes joueurs de la République tchèque (Chomutov) et une formation du Massachusetts (Greater Boston). Le TNAL entraîne des retombées économiques estimées à 1 million de dollars sur le territoire lévisien. Pour l’hébergement, on prévoit en moyenne 1400 nuitées dans la région, dont près de 900 nuitées à Lévis seulement, en plus des nombreux bénéfices dans le domaine de la restauration et du divertissement.

Présidents parents

Photo courtoisie

Sandra Boutin et son conjoint Martin Labrie (absent sur la photo), de Transport Martin Labrie de Lévis, ont accepté la coprésidence d’honneur du 49e Tournoi National Atome de Lévis. Après avoir été impliqués comme parents dans le tournoi – leur 2e fils y joue cette année encore –, ils étaient ravis d’accepter le rôle de coprésidents d’honneur. Sur la photo, Michel Gagné, président du TNAL depuis 1997, est en compagnie de Sandra Boutin et de Ti-Poc, la mascotte du tournoi, née à l’occasion de la présentation de 1986.

Indispensables...

Photo courtoisie

Le 49e Tournoi National Atome de Lévis peut compter sur une armée de bénévoles (près d’une centaine) et un comité organisateur très efficace pour le bon déroulement du tournoi, dont Jean Baillargeon, Réjean Beaulieu, Francis Bouchard, Sébastien Carrier, Richard Caron, Mario Picard, Jean-Michel Samson, Nicole Vézina de même que Ruth Carrier et Michel Carrier à l’inscription des équipes et à la programmation des horaires du tournoi. Sur la photo, l’infatigable Ruth Carrier qui, à 75 ans, déborde encore d’énergie. Prompt rétablissement à son conjoint Michel qui sera sur pied à temps pour le premier match le 15 janvier.

Le plus ancien

Photo courtoisie

Salutations à Ghislain Bérubé (photo) de Beauport, surnommé Monsieur Pee-Wee (il vend des souvenirs et des épinglettes depuis 58 ans au Tournoi pee-wee de Québec). Ghislain est maintenant le plus ancien bénévole du tournoi.

Président « donneur »...

Photo courtoisie

François Beaulé, directeur adjoint des commandites chez Ameublements Tanguay, a accepté la présidence d’honneur du 38e Tournoi National de Hockey Midget de Beauport qui se tiendra du 25 au 28 janvier au Centre sportif Marc-Simoneau. Par ailleurs, François en sera à sa 31e année à titre d’annonceur maison aux matchs des pee-wee.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie-Claude Paré (photo), présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec... Mary J. Blige, chanteuse américaine et actrice, 47 ans... Ben Crenshaw, golfeur professionnel (PGA) depuis 1973, 66 ans... Ann Heggtveit, championne de ski alpin et première Canadienne médaillée d’or en 1960 à Squaw Valley, 79 ans... Jean Chrétien, premier ministre du Canada (1993-2003), 84 ans... Jean-Paul Chartrand père, commentateur sportif boxe RDS, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 janvier 2017. Henri JoliCoeur (photo), 80 ans, cofondateur de Groupe Optimum Inc... 2016. David Margulies, 78 ans, acteur américain... 2015. Aline (Achim) Houde, 88 ans, mère des commentateurs Pierre Houde (RDS) et Paul Houde (98.5)... 2015. Anita Ekberg, 83 ans, la « bombe suédoise », la légendaire actrice... 2014. Ariel Sharon, 85 ans, militaire israélien, premier ministre (2001-2006)... 2013. Guido Forti,

72 ans, pilote automobile italien, cofondateur et directeur de l’écurie Forti Corse... 2011. Marlène Théberge, 44 ans, directrice régionale marketing chez Ivanhoe Cambridge... 2011. Marcel Trudel, 93 ans, historien et auteur québécois spécialiste de la Nouvelle-France... 2008. Sir Edmund Hillary, 88 ans, le premier homme à avoir conquis l’Everest, le 29 mai 1953... 2000. Alec Pelletier, 82 ans, pionnière de la radio, du cinéma et de la télévision au Québec.