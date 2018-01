Carte tempête du Journal: après la pluie, la neige!

Vous connaissez le dicton «après la pluie, le beau temps». Hé bien, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas.

Après un triste épisode pluvieux qui a fait fondre des tonnes et des tonnes de neige, le redoux des derniers jours prendra fin de manière abrupte alors que le mercure descendra rapidement sous la barre des -10 degrés dans la nuit de vendredi à samedi, et même des -20 degrés de samedi à dimanche.

Mais le pire ne sera pas la température ambiante puisque le sud du Québec subira une énième tempête hivernale depuis le début de la saison froide.

En effet, la plupart des régions de la vallée du St-Laurent risquent fort bien d’être ensevelies sous 25 centimètres de neige.

Comme le montre notre carte tempête réalisée avec la complicité de Météo Laurentides, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la Capitale Nationale, Charlevoix, le Bas-St-Laurent, la Beauce, les Bois-Francs, l’Estrie, la Montérérégie, Laval et Montréal devraient tous être recouverts d’un beau manteau blanc demain matin.

Mais attention, les précipitations de neige (et les vents violents qui les accompagneront) se poursuivront dans la journée de samedi, jusqu’en soirée.

Les secteurs les plus exposés aux accumulations d’envergure sont ceux qui bordent le fleuve St-Laurent, au nord et au sud de celui-ci. On y attend plus de 25 centimètres de neige.

Toutefois, ce 25 cm pourrait être dépassé assez facilement localement.

Éric Chatigny, de Météo Laurentides, explique: «Le gradient de précipitations étant très mince, une faible variation de trajectoire au nord ou au sud pourrait avoir beaucoup d’importance en Estrie, dans les Laurentides et en Outaouais en augmentant ou en diminuant assez sérieusement les accumulations.

Dangers

Évidemment, il est de coutume lorsqu’une telle tempête est appréhendée de conseiller aux gens de rester à la maison.

Cette fois-ci ne fait pas exception. Les routes seront dangereuses; la poudrerie rendant la visibilité nulle dans certains endroits.

D’ailleurs, Urgences-santé conseille aux résidents de Laval et de Montréal d’éviter de sortir de leur domicile.

Voilà une sage suggestion!



La Carte météo du Journal est une réalisation d'Éric Chatigny, de meteolaurentides.com, en collaboration avec Hydro Météo.

http://www.meteolaurentides.com/