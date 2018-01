Elle retrouve son père après 10 ans

Katy Beauchemin-Daviault avait presque perdu espoir de revoir son père, disparu sans laisser de traces il y a 10 ans pour vivre dans la rue. Jusqu’à ce qu’elle tombe sur une photo de lui dans Le Journal la semaine dernière et décide de repartir à sa recherche. Hier, entre les larmes et la joie, elle a enfin retrouvé celui qu’elle appelle son « idole ».

« Quand je l’ai vu dans Le Journal, j’ai crié : c’est mon père ! Ma fille est venue me rejoindre et a reconnu son grand-père. Elle l’avait déjà vu sur des photos », rapporte la mère monoparentale de quatre enfants.

« Dans Le Journal on voyait une porte verte fluo, avec les chiffres 06, c’était la moitié d’une adresse et c’était mon seul indice... Quand j’ai lu qu’il faisait sa run à 2 h du matin, j’ai décidé d’aller me promener en pleine nuit pour le trouver, mais c’est grand, Montréal », poursuit Katy.