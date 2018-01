Le bureau du ministre Duclos occupé

Une dizaine de personnes occupent actuellement la salle de réunion du bureau de circonscription du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, pour réclamer de meilleures conditions pour les chômeurs de Charlevoix et de la Côte-Nord.

M. Duclos était absent de son bureau de Québec. Il participe à une réunion du cabinet Trudeau à London, en Ontario, d’où il a pu discuter avec les manifestants par téléphone, à l’écart des médias.



«On a entendu le même discours qu’au mois de mai. On souhaite qu’il y ait des mesures d’urgence. Pour le moment, nous restons ici», a déclaré Guillaume Tremblay, président du Conseil Charlevoix–Côte-Nord CSN.



Le collectif a expliqué que les travailleurs de Charlevoix et de la Côte-Nord ont vu cette année le seuil d’heures travaillées haussé de 140 et le nombre de semaines assurables réduit de six par rapport à l’année dernière.



Réalité différente



Aux fins du calcul des prestations, Charlevoix et la Côte-Nord se retrouvent dans la région 19, qui comprend aussi une partie du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Si le taux de chômage global de la région est de 6,4 %, il serait en réalité de 17 % dans Charlevoix et la Côte-Nord. La situation provoque un «trou noir», c’est-à-dire que des travailleurs se retrouvent sans revenu.



«Il y a 2300 travailleurs saisonniers dans Charlevoix qui vont manquer d’assurance emploi pour une période de 5 à 20 semaines», précise Julie Brassard, du Mouvement Action Chômage de Charlevoix.



Le groupe revendique que les travailleurs puissent obtenir 30 semaines de chômage à partir de 420 heures travaillées. Le seuil minimum est actuellement de 665 heures, qui donnent droit à 15 semaines.



Selon Julien Lavoie, un travailleur sylvicole de 58 ans de La Malbaie, bien que ses 1130 heures de travail lui aient donné 23 semaines de chômage, il a été sans revenu durant quatre semaines. «J’ai dû faire attention à mes dépenses tout l’hiver et emprunter de l’argent à mes parents», a-t-il déclaré.



«Le ministre écoute divers groupes, tant au Québec qu’en Atlantique, pour trouver des solutions. Les régions de l’assurance-emploi seront revues en 2019. Au sujet de l’occupation, il faut comprendre que l’enjeu du trou noir ne peut être réglé à brève échéance», a déclaré Mathieu Filion, directeur des communications du cabinet de Jean-Yves Duclos.