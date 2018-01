Le Cirque du Soleil va s’entraîner au Colisée Pepsi

Le Cirque du Soleil devient officiellement le premier locataire du vétuste Colisée Pepsi depuis sa fermeture en 2015. La troupe débarquera à Québec très bientôt, pour environ cinq semaines, afin de préparer son spectacle Corteo.

La rumeur qui circulait depuis quelques mois déjà s’est confirmée vendredi après-midi. Jointe par Le Journal, la directrice principale des relations publiques du Cirque du Soleil, Marie-Hélène Lagacé, a officialisé la chose.

« Je peux vous le confirmer. Effectivement, on s’en va au Colisée Pepsi. Le Cirque a signé une entente avec Expocité pour utiliser le Colisée Pepsi comme site d’entraînement », a-t-elle indiqué.

« Corteo, c’est un de nos grands spectacles de chapiteau qui a été présenté pendant plusieurs années à travers le monde et comme on le fait souvent avec les spectacles qui ont connu un grand succès, on fait une transition pour pouvoir le présenter en aréna, ce qui nous permet de le présenter dans des nouveaux marchés ».

Proximité avec Montréal

Le Colisée Pepsi, qui est inutilisé depuis sa fermeture, « répond parfaitement » aux besoins du Cirque, notamment en raison de la proximité avec les studios montréalais.

« On aime bien Québec. Pour tous nos artistes et nos entraîneurs, le fait de pouvoir prolonger le travail près de la maison, c’est un argument de taille. Nos shows sont souvent en création l’hiver et donc vous vous imaginez bien que trouver un aréna majeur au Québec qui est disponible pendant plusieurs semaines consécutives l’hiver, ce n’est pas évident », a résumé Mme Lagacé, qui n’exclut pas de louer à nouveau le Colisée Pepsi dans le futur.

« On a toujours des spectacles en création. On est une entreprise qui est en croissance et c’est sûr qu’on a toujours besoin d’un endroit pour s’entraîner. Ce qui est particulièrement intéressant avec le Colisée Pepsi, c’est que ça nous permet de reproduire les conditions pour le spectacle qui va être présenté en aréna », a-t-elle ajouté.

La nouvelle tournée de Corteo s’arrêtera aux États-Unis et en Ontario de mars à juillet. Aucune date n’a encore été annoncée pour le Québec. « C’est sûr qu’on va revenir à Québec, a toutefois assuré Mme Lagacé. Je ne pourrais pas vous dire la date parce que ce n’est pas déterminé dans notre plan de tournée, mais on va revenir chez vous pour vous présenter le spectacle ».

La valeur du contrat confidentielle

Il n’a pas été possible de connaître la valeur du contrat signé avec ExpoCité. Plus tôt dans la journée, l’attaché de presse du maire Régis Labeaume avait refusé de confirmer la nouvelle.

La Ville de Québec nous avait cependant mis la puce à l’oreille en diffusant en ligne un document faisant état d’une nouvelle lettre d’entente avec les employés de scène du Centre Vidéotron « pour l’entraînement de troupes de spectacles dans le cadre de la préparation de tournées » au Colisée Pepsi.