[QUIZ] 10 questions sur l'actualité de la semaine

Question #2

Quelle chaîne de magasins de vêtements a dû retirer une publicité car elle était jugée raciste?

capture d'écran twitter

La publicité en question montrait un enfant noir portant un sweat-shirt sur lequel il est inscrit « Coolest monkey in the jungle » (« Le singe le plus cool de la jungle »). Après avoir retiré la photo, H&M a présenté des excuses officielles. Dans la foulée de cet évènement, l'artiste The Weeknd a mis fin à sa collaboration avec la marque.