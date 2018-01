Une recette de caribou pour préparer les touristes au Carnaval

Le magazine Room 5, dédié aux hôtels et conçu par Trivago, s’intéresse au Carnaval de Québec et propose des trucs et même une recette de caribou à ses lecteurs (voir à la fin du texte), histoire de se préparer à vivre cet événement hivernal.

« Voici une recette de Caribou, la boisson officielle du Carnaval d'hiver de Québec. Cette boisson saura vous réchauffer même lors des plus froides nuits d’hiver », est-il mentionné dans l’article intitulé « What You Need to Know About the Quebec Winter Carnival » (Ce que vous devez savoir à propos du Carnaval de Québec).

Room 5 parle du Carnaval comme « l'un des plus grands festivals d'hiver de la planète » et d’une « célébration de tout ce qui est canadien-français ».

Le reportage énumère aussi quelques suggestions d’activités et d’hébergements pour les touristes qui seraient tentés de visiter la Vieille Capitale durant les festivités hivernales de Bonhomme.

On met l’accent également sur « la nourriture exceptionnelle », « les boissons » et « la joie de vivre générale qui font du Québec une destination unique en Amérique du Nord ».

« La Québec a acquis la réputation d’être une destination culinaire de choix et avec raison. Ses chefs qui repoussent les limites de la gastronomie avec de nouveaux restaurants ouvrant tous les mois, les institutions servant de la cuisine française dans des décors somptueux et les casse-croûtes québécois classiques [...] offrent une diversité incroyable. La ville étant entourée de zones agricoles fertiles, les chefs du Québec disposent d'un approvisionnement presque illimité d'ingrédients locaux de haute qualité », peut-on lire.

Trois restaurants sont d’ailleurs à l’honneur dans ce reportage soit le Continental, Chez Ashton et La Planque, situé dans le quartier Limoilou.

Les hôtels Le Concorde, L’Auberge Saint-Antoine, le Germain et le Château Frontenac font aussi partie des bonnes adresses du magazine de Trivago.

Voici la recette de caribou

• 750 ml de vin rouge

• 250 ml de rhum ou de whisky canadien

• 1 cuillère à thé de clous de girofle moulus

• 1 cuillère à thé de muscade moulue

• 1 anis étoilé

• 1 bâton de cannelle

• 3 cuillères à table de sirop d’érable

Combiner tous les ingrédients dans un petit chaudron et faire mijoter de 5 à 10 minutes.