Des inondations et évacuations à plusieurs endroits

QUÉBEC - Les importantes précipitations et les températures douces de ces derniers jours ont provoqué des inondations et forcé l’évacuation de nombreux résidents en Estrie.

Dans la municipalité de Cookshire-Eaton, en Estrie, 70 résidents ont dû évacuer leur domicile de la rue Eaton, après que la rivière du même nom soit sortie de son lit vendredi en fin d’après-midi. Selon le Service incendie de l'agglomération de Cookshire-Eaton, c’est un embâcle qui a provoqué cette évacuation. La situation est toujours surveillée de près par la municipalité et une équipe de pompiers est restée sur place dans la nuit de vendredi à samedi.

Même scénario du côté de Beauport à Québec, avec des inondations au niveau de la rue des Trois Saults et de la rue de Canteloup, vendredi soir. Sept résidences ont été évacuées par les pompiers et cinq personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge. «Personne n’a été blessé depuis le début des inondations», a indiqué samedi matin Bill Noonan, porte-parole du Service de protection contre les incendies de la ville de Québec (SPIQ).

Du côté de Sherbrooke, l’autoroute 55, entre Windsor et Sherbrooke a été complètement submergée et fermée dans les deux directions pendant plusieurs heures au cours de la nuit en raison des inondations. Une opération de sauvetage a été mise sur pied pour secourir un automobiliste coincé en début de nuit.

Encore à surveiller

Bien que le pire soit passé, quelques rivières restent à surveiller. C’est le cas des rivières Beaurivage et Chaudière, dans la région de Chaudière-Appalaches, des rivières Nicolet et Bécancour, au Centre-du-Québec, et de la rivière Coaticook, en Estrie, prévient Pierre Corbin, d’Hydro Météo.

Si la baisse de la température doit mettre fin aux crues des cours d’eau, la neige prévue pour la journée de samedi pourrait créer du frasil, des pellicules de glace qui se forment sur l’eau. Celles-ci pourraient aggraver les embâcles existants et faire de nouveau monter le niveau de certaines rivières.