Ils veulent travailler dans le pot

VANCOUVER | De la chocolatière à la retraite au travailleur de la construction en passant par un agronome diplômé de McGill, des gens d’horizons bien différents convergent vers l’industrie du cannabis, où des milliers d’emplois seront à combler.

Le Lift Cannabis Expo, qui se déroule tout le week-end à Vancouver, tenait une foire aux emplois qui a attiré de nombreux visiteurs samedi. Certains parlent ici de ruée vers l’or vert.

Une heure seulement après l’ouverture des portes, Cannabis at Work, l’agence de recrutement entièrement dédiée aux emplois du cannabis, avait reçu une cinquantaine de cv.

Gayle Marles, une jeune retraitée de 60 ans qui habite Toronto, a fait plus de 3000 km pour offrir ses services à une compagnie spécialisée dans les produits comestibles qui seront légalisés, eux, en 2019.

Photo Annabelle Blais

Elle a suivi une formation de chocolatière puis, il y a un an et demi, une amie atteinte de la sclérose en plaques lui a demandé de lui cuisiner du chocolat au pot pour soulager ses douleurs chroniques. Mme Marles a suivi un cours en ligne de l’Université de British Columbia et cuisine depuis son chocolat qu’elle vend uniquement aux personnes souffrantes. « Mes enfants trouvent que c’est drôle que leur mère cuisine avec du cannabis », dit-elle en riant.

Diplômés demandés

Stéphanie Ostrander, coordonnatrice au recrutement chez Cannabis at Work, affirme que le marché des emplois dans l’industrie du cannabis suscite un grand engouement, mais encore faut-il avoir le profil recherché.

« Faire pousser du pot, c’est une chose, mais faire pousser à grande échelle dans un cadre très réglementé exige une formation sérieuse », insiste-t-elle.

Des études en horticulture ou en ingénierie chimique sont un atout. Par exemple, David Bernard Perron détient une maîtrise en Agriculture biologique de l’Université McGill.

« Je n’ai pas étudié en agriculture pour travailler dans l’industrie du cannabis, mais après mes études, je suis parti dans l’Ouest et j’ai eu une opportunité chez un producteur autorisé », dit celui qui occupe aujourd’hui le poste de vice-président aux opérations pour Green Organic Dutchman, un producteur ontarien.

Parmi les métiers en demande, on retrouve des contrôleurs en qualité, des coordonnateurs de médias sociaux et des cultivateurs de cannabis.

Jean-Félix Cloutier, un travailleur de la construction au Québec, a traversé le pays pour en apprendre plus sur les emplois de l’industrie. « Je voudrais surtout ouvrir mon propre dispensaire, je suis plutôt un entrepreneur », dit-il.

Mais au Québec, seul le gouvernement pourra vendre du cannabis. M. Cloutier n’exclut pas la possibilité de déménager dans l’Ouest pour se lancer en affaire. « Il y a beaucoup plus de possibilités dans l’Ouest. Les gens sont beaucoup plus libres d’innover ici. »

Mais Cannabis at Work entend développer des partenariats avec des producteurs québécois et recruter chez nous d’ici un mois.

Produits dérivés

Un lubrifiant au THC

Photo Courtoisie

Miss Envy Botanicals, une entreprise basée à Vancouver, mise clairement sur la diversification. En plus de biscuits pour animaux, elle a aussi développé une gamme de produits érotiques nommée CannaSutra. Outre l’huile de massage, on trouve aussi du lubrifiant qui contient du THC. Selon quelques consommatrices rencontrées sur place, ce lubrifiant assurerait des orgasmes plus longs et intenses pour les dames. Aucun produit contenant du THC ne pouvant être vendu lors du congrès, les clientes ont donc du se rabattre sur les échantillons de biscuit pour chien.

Petites gâteries pour chien anxieux

Photo Annabelle Blais

Parmi toutes les gammes de produits qu’on trouve ici, les produits pour animaux sont très présents cette année. Biscuits pour chien, pommades et huiles à ingérer, on trouve toute sorte de choses pour aider toutou à soigner son arthrite ou son anxiété. Ces produits ne contiennent pas de THC, mais plutôt du CBD, donc aucun danger de trouver Rex complètement gelé sur le divan.

Un équipement de labo

Photo Annabelle Blais

Un joint de cannabis séché est loin d’être la seule façon de consommer du pot. La science a décidément investi l’industrie. Ces équipements de laboratoire qui peuvent être vendus à des particuliers permettent d’extraire l’huile du cannabis et même de séparer les diverses composantes comme le THC et le CBD. Le THC est la substance hallucinogène de la plante alors que le CBD ou Cannabidiol a des vertus thérapeutiques, selon certaines études. L’huile de cannabis se retrouve ainsi dans une multitude de produits comestibles (biscuits, pommades, gélules, etc.).

Quelques chiffres

200 : le nombre d’exposants au Lift Cannabis Convention

10 000 : le nombre de participants au congrès prévu ce week-end

5 : le nombre de kiosques à l’extérieur du Vancouver Convention Centre qui, en marge de l’événement, ont vendu du cannabis (ces vendeurs illégaux mais tolérés par la ville ne participaient pas au Lift Cannabis Expo).

1 : on trouvait un fumoir pour ceux qui détiennent une prescription de cannabis médical

86 : le nombre de producteurs de cannabis autorisés au Canada

6 : le nombre de producteurs autorisés au Québec.

Deux nouveaux producteurs dans la partie nord de la couronne ont d’ailleurs été autorisés vendredi, soit IsoCanMed inc. et Agro-Biotech.