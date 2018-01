La Bougie du Carnaval

La campagne de vente de la 60e Bougie du Carnaval bat son plein depuis hier. Elle se poursuivra jusqu’au 21 janvier alors que les Duchesses du Carnaval et de nombreux organismes sillonneront les rues de la région afin de vous offrir, au coût de 10 $, la fameuse Bougie qui demeure, après 60 ans, un important moyen de financement pour le Carnaval de Québec et une centaine d’organismes participants.

Elle contribue également aux causes choisies par les Duchesses. D’ailleurs, elles seront au match des Remparts de Québec au Centre Vidéotron demain. Les Bougies sont fabriquées par Cire-Constance, une entreprise de réinsertion sociale située à Baie‐Saint‐Paul.

Première cohorte Matelotage

Le Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL) de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) accueillait, le lundi 8 janvier, sa première cohorte d’élèves du nouveau programme Matelotage (photo). Ce programme de Matelotage, élaboré en partenariat avec l’Institut maritime du Québec (IMQ), constitue le premier programme menant à un diplôme d’études professionnelles à être créé depuis les 20 dernières années. Il vise à former des matelots qui pourront exercer leur métier tant sur le pont que dans la salle des machines. Il a été implanté dans le but de répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’industrie maritime et de développer l’expertise québécoise en cette matière.

Opti pee-wee de Montmagny

Le 58e Tournoi provincial Opti pee-wee de Montmagny prendra son envol le jeudi 18 janvier (jusqu’au 21 janvier pour les classes A et C) et par la suite du 25 au 28 janvier 2018 (pour les classes B et BB). Le tournoi 2018 sera précédé du déjeuner-bénéfice qui aura lieu demain de 8 h 30 à 11 h 30 à la cafétéria de l’École secondaire Louis-Jacques Casault. Chaque année, les profits du tournoi et du déjeuner sont versés à l’Association du hockey sur glace de Montmagny. En 2017, 5000 $ ont été versés. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière : Simon Richard (logistique) ; Étienne Minville (communications) ; Steeve Vaillancourt (horaire et inscription) ; Luc Gosselin (financement) ; Jacques Gagné (accueil) ; Anthony Royer (registraire). À l’avant : Brigitte Marois (représentante AHGM) ; Pauline Boulet (présidente) ; Doloris Anctil (salon protocolaire) ; Mélissa Couture (présidente de l’AHGM) ; Émilie Simoneau (responsable des bénévoles) et Amélie Boutin (secrétaire).

Alarme Microcom

Alain Lagacé (photo), propriétaire d’Alarme Microcom, s’implique auprès d’Opération Nez rouge de Québec depuis 2016. Lors de la récente Opération de décembre dernier, Alain avait accepté la présidence d’honneur de la 34e présentation se disant heureux de s’impliquer auprès d’un organisme aussi complet et qui redonne à la communauté. Depuis 1984, Opération Nez rouge est au profit du Club de natation du Rouge et Or de l’Université Laval.

Anniversaires

Placide Poulin (photo), fondateur de Maax en Beauce, lauréat de l’Ordre du Canada en 2016, 80 ans... Jacques Gourde, député de Lévis, Lotbinière, 54 ans... Joannie Rochette, ex-patineuse artistique, 32 ans... Françoise David, ex-députée de Gouin (Québec solidaire), 69 ans... Serge Laprade, chanteur et animateur québécois, 77 ans.

Disparus

Le 13 janvier 2017. Antony Armstrong-Jones (photo), designer, photographe et réalisateur britannique 86 ans... 2016. Carmen Périgny Crête, 86 ans, mère du commentateur sportif Alain Crête de RDS... 2013. Jacki Clérico, 83 ans, dirigeant du Moulin Rouge à Paris.