La famille Rozon pourrait faire un profit de 1,1 M$

Gilbert Rozon et deux de ses sœurs pourraient faire un profit de 1,1 million $ s’ils obtiennent le prix de vente demandé sur une luxueuse demeure de Charlevoix achetée à André Desmarais, copatron de Power Corporation, en 2005.

Gilbert, Lucie et Luce Rozon ont mis en vente à la fin 2017 une maison de campagne à La Malbaie pour 2 millions $. C’est 1,05 million $ de plus que le prix payé pour la propriété en 2005, selon des documents consultés.

La maison construite en 1914 compte 33 pièces dont 12 chambres et sept salles de bains. Elle est munie d’une salle de réception et d’un salon avec vue panoramique. Elle jouit d’un terrain de plus de 21 000 mètres carrés.