Les couples Duhamel-Radford et Séguin-Bilodeau seront à Pyeongchang

Le couple de Meagan Duhamel et Eric Radford a remporté les Championnats canadiens de patinage artistique pour une septième fois de suite samedi soir, à Vancouver, ce qui le qualifie officieusement pour les Jeux de Pyeongchang. Vice-championne, la paire de Julianne Séguin et Charlie Bilodeau devrait également recevoir un laissez-passer olympique.

Grâce à leurs performances à ces championnats, Tessa Virtue et Scott Moir, Piper Gilles et Paul Poirier ainsi que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje en danse, Gabrielle Daleman et Kaetlyn Osmond du côté des femmes et Patrick Chan chez les hommes sont officieusement qualifiés eux aussi.