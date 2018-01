Une fausse alerte au missile ébranle Hawaï

Le gouverneur de l’État David Ige et l’agence locale de gestion des événements d’urgence ont chacun assuré, dans les minutes qui ont suivi, que l’archipel hawaïen n’était pas menacé, dans un contexte où les menaces d’attaque nucléaire échangées entre les États-Unis et la Corée du Nord laissent une situation très tendue.

« Quand on a une alerte comme ça, ici, c’est souvent à cause d’inondations. Là, on a vu l’alerte au missile. On est restés abasourdis », a raconté la photographe de 43 ans, en entrevue téléphonique avec Le Journal.