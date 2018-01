6 patinoires à essayer!

Les dernières semaines ont été particulièrement froides, incitant plusieurs à préférer le confort de leur foyer aux sports d’hiver. Maintenant prêts à vous pointer le bout du nez dehors ? La ville de Québec et ses environs regorgent de patinoires pour amuser petits et grands ! En voici quelques-unes qui font figure d’incontournables.

1. La romantique

Photo Mathieu Bélanger

La patinoire réfrigérée de la place D’Youville

Dès que la pénombre enveloppe la capitale, la patinoire réfrigérée de la place D’Youville se transforme en un endroit des plus romantiques pour les amoureux prêts à braver le froid.

Entourée des fortifications, de la porte Saint-Jean, du Capitole de Québec et du Palais Montcalm, la patinoire du Vieux-Québec est accessible gratuitement de jour comme de soir (de midi à 22 h du lundi au jeudi et de 10 h à 22 h du vendredi au dimanche), et un service de location permet aux visiteurs de pouvoir sauter sur la glace même s’ils ont laissé leurs patins à la maison !

2. La sportive

Photo Annie T Roussel

L’anneau de glace réfrigéré Gaétan-Boucher

L’anneau de glace réfrigéré Gaétan-Boucher, située sur l’avenue De Rochebelle à Sainte-Foy, est la patinoire de Québec prisée par les athlètes, bien que les familles y sont aussi les bienvenues.

La surface ovale de 400 mètres par 12 mètres sans bandes est accessible gratuitement, mais aucun service de location de patins n’y est offert.

Musique et éclairage y agrémentent votre visite.

La Ville conseille aux citoyens d’appeler au 418 641-6300 avant de s’y rendre, puisque l’anneau est parfois fermé au grand public en raison de compétitions sportives ou d’entraînements des membres de la Fédération de patinage de vitesse du Québec.

3. L'hybride

Photo Annie T Roussel

L’anneau de glace réfrigéré des plaines d’Abraham

Que vous soyez un sportif ou un patineur du dimanche, l’anneau de glace réfrigéré des plaines d’Abraham est une patinoire incontournable à Québec.

Située dans un lieu historique, tout juste en face du Musée national des beaux-arts du Québec, elle peut accueillir jusqu’à 350 patineurs.

Le patinage libre y est gratuit de 10 h à 22 h (animation musicale incluse jusqu’à 20 h) et un chalet offrant des services de location d’équipements et de restauration y est aménagé.

À noter que l’anneau est réservé aux patineurs de vitesse les samedis et dimanches, de 8 h à 10 h.



4. La festive

Photo Annie T Roussel

La patinoire et le sentier de glace de la place Jean-Béliveau

La patinoire et le sentier de glace de la place Jean-Béliveau, tout juste devant le Centre Vidéotron, ont reçu les premiers coups de patin de leur jeune histoire il y a quelques semaines à peine.

Les installations, animées et éclairées, sont faites sur mesure pour les amateurs de notre sport d’hiver national : ces derniers peuvent jouer au « pond-hockey » (jeu léger avec de petites bandes) sur la patinoire de 20 mètres sur 70 mètres pendant que le reste de la famille s’amuse sur le sentier de glace réfrigéré.

L’accès au site, du lundi au vendredi de 10 h à 22 h et les samedis et dimanches de 8 h à 22 h, est gratuit pour tous. La location de patins y est aussi possible.

5. La familiale

Photo Annie T Roussel

La patinoire du site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres

Rendez-vous dans la Basse-Ville de Québec pour apprécier les joies de l’hiver en profitant de la patinoire du site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres aux abords de la rivière Saint-Charles, à Limoilou.

Le sentier de patinage éclairé de 1,5 km – qui ne bénéficie pas d’un système de réfrigération comme certaines autres patinoires municipales – offre en prime une vue sur la Haute-Ville de Québec et ses édifices en hauteur.

L’accès au site, ouvert de midi à 22 h du lundi au jeudi et de 10 h à 22 h du vendredi au dimanche, est gratuit et la location de patins, notamment, y est offerte.

6. La naturelle

Photo courtoisie Ville de Shannon

Les sentiers glacés en forêt de la ville de Shannon

À une vingtaine de minutes de Québec, la ville de Shannon offre des sentiers glacés en forêt sur deux kilomètres qui permettent aux familles et aux amoureux de patiner dans un cadre hivernal enchanteur.

Les sentiers sont éclairés en soirée et les patineurs donnent leurs coups de patin au rythme de la musique qui anime le site de son ouverture à la fermeture.

Une petite patinoire ainsi qu’une autre plus grande, aux dimensions de celles de la Ligue nationale de hockey (LNH), y sont aussi aménagées.

Les installations sont situées aux abords du Chalet des sports de Shannon au 73, chemin de Gosford.

L’accès au site est de 5 $ pour les non-résidents et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Ouvert de 13 h à 21 h du lundi au jeudi et de 10 h à 22 h du vendredi au dimanche.