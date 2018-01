Denis Mikhnin sort de l’ombre face aux Sea Dogs

RIMOUSKI | Serge Beausoleil souhaite voir Denis Mikhnin émerger parmi les meilleurs Européens de la LHJMQ en deuxième moitié de saison. Lorsqu’il le veut, le Russe peut animer aisément un spectacle de hockey sur la patinoire.

Mikhnin s’est chargé de la mise en scène d’un véritable massacre dimanche après-midi au Colisée Financière de Rimouski en amassant quatre points, dont un tour du chapeau, dans la victoire de l’Océanic par la marque de 8-1 sur les Sea Dogs de Saint-Jean.

L’attaquant de 18 ans complète une fin de semaine plus que productive avec ses nouveaux compagnons de trio. À son troisième match depuis son départ de Gatineau, Anthony Gagnon a réussi trois passes tandis que Mathieu Bizier continue d’épater les partisans de l’Océanic avec sa récolte de quatre points, dont un but.

À la recherche d’un deuxième trio capable d’appuyer Alexis Lafrenière, Samuel Dove-McFalls et Mathieu Nadeau, Rimouski vient possiblement de viser dans le mille avec cette combinaison.

Mikhnin, Gagnon et Bizier dénombrent 15 points à leur fiche lors des deux rencontres de samedi et de dimanche contre les Cataractes et les Sea Dogs.

Jouer comme un plombier

«Quand Denis joue comme cela, c’est un gars qui est inestimable pour nous», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic. «C’est un talent qui est indéniable, mais il doit jouer comme un plombier. Quand il se met le nez dans le trafic, il devient un attaquant talentueux. C’est plus difficile quand il ne bouge pas ses pieds. Les trois se complètent bien actuellement. C’est de bonne augure pour la suite».

Dove-McFalls a poursuivi sur sa lancée des dernières semaines en inscrivant à son tour trois buts contre ses anciens coéquipiers.

Le capitaine de l’Océanic profite de la vitesse d’Alexis Lafrenière. Ce dernier a amassé trois autres points (1-2), s’ajoutant aux 45 qu’il avait déjà en poche avant la rencontre. Mathieu Nadeau mérite lui-aussi une étoile de plus à son cahier avec ses trois mentions d’aide.

Bénéfique pour la confiance

«Marquer 16 buts (contre Shawinigan et Saint-Jean) ne peut qu’être bénéfique pour notre confiance. On est content des ajouts faits aux Fêtes. C’est ma dernière chance de gagner une autre Coupe du Président. Le classement est serré et on a autant de chances que n’importe qui de se rendre jusqu’au bout», croit Samuel Dove-McFalls.

Avec six victoires à ses sept derniers matchs, l’Océanic se prépare à disputer deux matchs en moins de 24 heures sur la route, jeudi et vendredi, à Victoriaville et à Sherbrooke.