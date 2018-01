En revenant de Cuba

Comme bien des Québécois (les chanceux, je sais), j’ai eu la possibilité de fuir les froids sibériens du Québec des deux dernières semaines vers la chaleur du sud. Mon choix s’est arrêté encore une fois vers Varadero à Cuba.

Un regard d’un gars de politique sur un pays communiste qui, au-delà des plages, des vielles voitures et de sa musique enivrante, cache de bons et de mauvais côtés. À l’aube du 60e anniversaire de la révolution cubaine menée notamment par Fidel Castro, Ernesto « Che » Guevara et Camilo Cienfuegos, voici mes quelques observations sans aucune prétention de vérité sur ce petit pays des Caraïbes.

Une expérience enrichissante personnelle

J’en étais à ma 4e visite de l’ile de Cuba et pour une deuxième fois, j’avais décidé de vivre en maison particulière, plutôt qu’en hôtel. Le coût de la chambre n’est pas très cher (35 $ par jour) et la nourriture dans les restaurants locaux y est bien meilleure que dans les buffets des tout inclus.

Cependant, le réel plaisir que je retrouve lorsque je choisis ce type de voyage, c’est la possibilité d’échanger avec les personnes qui habitent ce pays, comprendre le quotidien.

Le communisme économique

Avec un salaire égal pour tous, c’est-à-dire environ 25 $ US par mois, l’ensemble des Cubains n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Bien sûr, un peu de nourriture leur est donnée, mais la ration est insuffisante. Se louer une maison à Varadero peut représenter entre 100 et 150 $ mensuellement. Les personnes avec qui j’ai discuté m’ont tous dit la même chose, il est impossible pour un Cubain de vivre décemment avec aussi peu d’argent. Plusieurs font le choix de ne pas travailler dans un emploi régulier, et tentent par tous les moyens de soutirer quelques pesos nécessaires à la survie.

La vente de cigare, agir comme guide, des cours de salsa et bien sûr en effectuant du transport en taxi, tous les moyens sont bons pour obtenir ces précieux pesos convertibles. Il faut savoir que nous payons beaucoup plus cher nos produits que les Cubains. Le tourisme est l’une, sinon la principale entrée d’argent dans ce pays durement touché par le blocus américain.

Même lorsque vous avez un peu d’argent, les tablettes des marchés sont bien peu garnies et c’est difficile de répondre aux besoins de base.

Un pays sécuritaire, mais à quel prix ?

Comme touriste, je fais le choix de Cuba régulièrement pour une raison : la sécurité. J’aime me balader en pleine ville sans risquer de me faire attaquer pour 25 $ ou pour mon passeport. Cette sécurité a cependant un prix, et ce sont les Cubains qui en font les frais. L’omniprésence de la police nationale. Les agents de la paix surveillent sans cesse la ville pour s’assurer que les « locaux » ne sollicitent pas directement les touristes. Les relations entre des Cubains et des étrangers sont prohibées et peuvent entrainer de lourdes sanctions pour ceux et celles qui s’y feraient prendre. Après quelques avertissements, vous pouvez même être condamné à plusieurs années d’emprisonnement.

Oublie l’accès facile à internet. Les zones wifi sont rares et le coût (1 $ US par heure) est un peu décourageant pour les résidents du pays. Les sources d’informations ne sont pas très variées et la télévision parle quotidiennement de ce qui se passe au Venezuela, en Iran, en Corée du Nord. On y dépeint également un portrait assez sombre du président Trump. Remarquez bien que de côté, nos médias québécois font aussi la même chose.

Ce n’est pas tout sombre

Les Cubains sont des personnes instruites. L’éducation y est gratuite pour tous. Même chose en matière de santé. Ils ont une culture très forte, et ont de grands artistes. J’ai le sentiment qu’ils sont relativement heureux quand on compare ailleurs, en Amérique latine, sans doute parce que les inégalités sociales sont moins grandes. J’ai ressenti aussi du patriotisme au sein de la population. Ils sont fiers de leur pays.

Le changement possible ?

Fidel Castro est décédé depuis quelques années et pourtant, son esprit est encore bien vivant. Il est aimé, voire même adulé par la plupart des citoyens. Les gens admirent son intelligence et sa vision qu’il a inculquée à sa nation. Le travail de Fidel est poursuivi par son frère Raul qui devrait céder les reines du pouvoir après 59 ans de contrôle par les Castro.

Les Cubains me disent qu’ils s’attendent à ce que le Premier vice-président des Conseils d’État et des ministres du pays, Monsieur Miguel Díaz-Canel succède à l’actuel président qui se retirera vraisemblablement en avril. Quels sont les changements qui surviendront dans cette île ? Je l’ignore. Je me permets cependant trois souhaits de rêveur :

un peu plus de libertés individuelles pour les Cubains. La fin du blocus américain sur l’ile de Cuba (Obama avait entamé des négociations à ce sujet) Un maintien de cette culture cubaine forte, qui fait que ce pays est différent des autres.

Cuba, je t’aime pour ce que tu as de beau à offrir, puisses-tu devenir meilleur sans pour autant vendre ton âme ?