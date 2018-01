[PHOTOS] Le quartier Duberger toujours sous l’eau et la glace

Près de 24 heures après la montée soudaine de la rivière Saint-Charles, le quartier Duberger était toujours complètement inondé dimanche matin.

Toutefois, tandis que le thermomètre affichait une température de -26 °C, de plus en plus de glace se formait dans le quartier dimanche matin, a constaté un journaliste de TVA Nouvelles présent sur place. Les autorités craignent que le gel de l'eau accumulée provoque encore plus de dégâts, particulièrement dans les résidences inondées.

Rappelons que samedi après-midi, des embâcles se sont formés sur la rivière Saint-Charles, provoquant une inondation majeure dans le secteur Duberger-Les Saules. Une soixantaine de résidents ont été évacués, mais cinq personnes ont décidé de rester dans leur logis.

Selon des habitants du secteur, une inondation semblable était survenue en 1981. Il avait alors fallu trois jours avant que l’eau ne quitte les rues.

Un véhicule amphibie a été dépêché sur place dimanche matin pour essayer de briser les embâcles.

Samedi, l’eau circulait plutôt librement, mais dimanche matin, avec un mercure frôlant les -26°C, de la glace se formait rapidement dans le quartier. Dans les résidences inondées, on craint que le froid empire la situation, causant par exemple des bris de tuyauterie.