Une équipe « à plat » et sans vie

Pour un deuxième match d’affilée devant leurs partisans, les Remparts ont fait preuve de timidité offensive pendant que les gros canons du Titan d’Acadie-Bathurst imposaient leur loi sur la glace du Centre Vidéotron, en route vers un revers de 4-1 devant 11 316 spectateurs dimanche après-midi.

La victoire durement acquise vendredi soir à Victoriaville avait insufflé un vent d’optimisme après la contre-performance de jeudi à domicile contre Cap-Breton. Ça n’aura pas duré bien longtemps.

Les Québécois terminent cette séquence de trois rencontres en quatre jours avec une mince récolte de deux points. En plus d’avoir été blanchis durant leurs 13 jeux de puissance.

Routine affectée

La tempête de neige de samedi avait forcé l’état-major à laisser les petits gars dans leur famille de pension plutôt qu’ils se présentent à l’aréna pour se délier les jambes. Sans chercher d’excuses, l’entraîneur Philippe Boucher a lancé une flèche envers certains d’entre eux.

« Je n’ai pas aimé qu’on soit à plat. Quand tu es sur la route, tu contrôles ce que les joueurs font, ce qu’ils mangent, l’heure qu’ils se couchent et se lèvent, quand ils bougent. Notre seul but, hier [samedi], de les faire venir à l’aréna, c’était pour qu’ils se lèvent et qu’ils aient une routine.

« Je suis à peu près sûr que certains sont rentrés dans leur pension après le match de vendredi soir et qu’ils sont [seulement] sortis pour s’en venir ici. Il y en a qui sont arrivés en retard. J’ai de la misère à me l’expliquer. Il n’y a aucune excuse pour être à plat devant 11 000 personnes. On a répondu au défi à Victo et on ne l’a pas fait aujourd’hui », a déploré le grand patron des opérations hockey des Remparts.

Aucune chance

En plus d’être anémique tout au long de la fin de semaine, l’avantage numérique ne s’est même pas montré menaçant face au Titan, dont les deux buts du Russe German Rubtsov en période médiane ont cassé les jambes des locaux. Les Remparts n’ont décoché que deux tirs durant cet engagement.

« On n’était pas prêts à jouer et ça a paru sur la glace. C’est inacceptable de perdre à la maison deux défaites de même. Il y avait de la nonchalance. On n’était pas là en avantage numérique, ça inclut un manque de concentration. On aurait pu marquer quelques buts dans cette situation et ça aurait été un autre match », a débité Pascal Laberge, qui avait ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu après avoir servi une tasse de café au jeune Noah Dobson.

Boucher n’a pas épargné non plus Philipp Kurashev, Matthew Boucher et Christian Huntley en parlant de l’inefficacité de sa troupe avec l’avantage d’un homme.