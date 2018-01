Où vont vos dons?

Voici la deuxième partie de notre dossier sur des Québécois qui lèguent tout leur héritage ou une partie de celui-ci à des organismes à leur décès.

Que ce soit pour soutenir un projet particulier ou pour s’assurer que l’argent puisse servir à perpétuité, les dons lors du décès font une différence pour les organismes qui en reçoivent. Voici des exemples :

Maison de soins palliatifs Aube-Lalumière

« Nous devons amasser 1 million de dollars chaque année pour pouvoir offrir nos services puisqu’une maison de soins palliatifs, c’est gratuit. » – Marie Bécotte, directrice de la maison

Fondation Sainte-Croix/Hériot (CSSS Drummond)

« Nous avons un programme appelé “héritage” qui inclut les legs testamentaires. L’argent est placé et on ne se sert que des intérêts. À partir du montant des intérêts, nous faisons chaque année un projet. Avec le montant amassé l’an dernier, nous avons créé une salle Snoezelen en CHSLD, une salle avec des lumières, des sons, pour apaiser les patients qui sont en crise. » – Chareyne Lupin, directrice générale de la Fondation

Centraide du Grand Montréal

« Lors des dons par héritage, on le met dans un fonds de dotation. On garde le capital, et les intérêts vont dans notre campagne annuelle afin d’aider les gens plus démunis et en situation de vulnérabilité. Le don va donc changer au fil des années, selon les enjeux dans notre société, récemment il y a eu les réfugiés syriens. » – Heather Powers, responsable des dons planifiés

Institut de cardiologie de Montréal

« Généralement, les gens ne spécifient pas où ils souhaitent que l’argent soit utilisé. Dans ce cas, les sous vont aux projets prioritaires, où on en a le plus besoin. Normalement, les deux tiers vont pour la recherche et le tiers pour les innovations technologiques. » – Josée Darche, directrice dons majeurs et planifiés

Il lègue plus de 500 000 $ pour lutter contre la pauvreté

Photo Marie-Ève Dumont

Choqué par la disparité de la richesse dans le monde, Henri Conard a légué sa maison et près d’un demi-million en placements à des organismes alors qu’il a toujours vécu bien simplement dans une petite ferme en Estrie.

