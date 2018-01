740 millions $ pour rénover les écoles québécoises

MONTRÉAL | Québec injectera dès l’été prochain 740 millions $ afin de rénover quelque 1 300 écoles à travers la province.

Au total, 2071 projets de rénovations seront menés durant la saison des travaux de l’été 2018.

La rénovation des infrastructures scolaires peut notamment inclure la mise aux normes des bâtiments, la réfection des toitures, le remplacement des portes, de même que l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie, a précisé le gouvernement Couillard.

«Ce sont les sommes les plus importantes jamais investis dans une année pour de la rénovation [...], et c’est aussi l’année où on a été capables de répondre à tous les projets», s’est réjoui le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, lors d’une mêlée de presse, lundi.

Près de 40 % de cette somme, soit 287 millions $, seront dédiés exclusivement aux écoles de la Commission scolaire de Montréal, qui ont particulièrement besoin d’être rafraîchies.

De plus, un montant exceptionnel de 15 millions $ est mis dès aujourd'hui à la disposition de l'ensemble des commissions scolaires pour la réalisation de travaux urgents.

Réaction syndicale mitigée

De son côté, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente notamment les enseignants, s’est contentée d’une réaction prudente à la suite de cette annonce.

«Après avoir vu ce gouvernement compresser les investissements en éducation pendant des années, tant mieux s'il manifeste enfin l'intention de réparer les dommages, notamment aux bâtiments», a indiqué Louise Chabot, présidente de la CSQ.

«Le ministre doit maintenant s'assurer que ces sommes annoncées se concrétiseront réellement, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé», a-t-elle ajouté.

Ces investissements s’inscrivent dans le plan québécois des infrastructures 2017-2027, dévoilé en mars dernier.