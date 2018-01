Ça bouge (un peu) à la radio de Québec

Dans mes blogues précédents, j’avais évoqué que 1- le début de l’année est un moment où les radios se « recentrent » en vue du long marathon qui les conduit à la programmation automnale et 2- que la radio est un domaine où il est souvent plus facile de partir en vacances que d’en revenir.

Patricia Vincent, dont la pertinence des sujets et le rire sonore agrémentaient bien l’émission Dupont le matin à Énergie Québec, a vécu les deux aujourd’hui, victime à la fois d’une réorganisation de la programmation et apprenant la nouvelle à son retour de vacances.

À LIRE AUSSI: C’est terminé pour Patricia dans Dupont le matinLa situation est un peu différente pour Geneviève Landry, a.k.a DJ Gen qui collaborait principalement au niveau technique de la production du Délire à Marto.

Photo courtoisie

Geneviève est une authentique animatrice musicale et elle se sentait de moins en moins confortable à faire autre chose que de piloter sa propre émission musicale. Elle a donc choisi de quitter.

J’ai un immense respect pour les gens intègres, professionnellement.

Mélissa Paquet

Une autre animatrice compétente et disponible : Mélissa Paquet, remplacée au FM 93 par Isabelle Juneau, dont l’expérience et le bagage ne sont plus à démontrer.

Et même s’il est encore officiellement attaché à l’équipe de Québec 21, j’ai récemment pu constater que Mario Hudon est toujours aussi passionné de radio. Je peux difficilement concevoir qu’au nombre de radios qui parlent à Québec, il n’y ait pas le moindre espace pour ce pyromane des lignes ouvertes.

Photo courtoisie

Mettre Mario en ondes est la certitude de faire s’enflammer les circuits téléphoniques.

Voilà quatre « agents libres » de talent qui pourraient aider à peu près n’importe quelle radio, instantanément.

La suite sera intéressante.

MISE À JOUR:

Deux autres annonces seront faites avant la fin de la semaine.