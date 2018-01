Et si votre nouvel amoureux vous avait caché son cancer incurable?

Je suis furieuse. Furieuse de voir ma meilleure amie arriver chez moi complètement anéantie par l’horrible nouvelle qu’elle vient d’apprendre. Son amoureux est atteint d’un cancer incurable. C’est plutôt d’empathie et de compassion dont elle et son homme ont besoin, pensez-vous. Pas de colère!

Vrai. Mais ce courtisan des temps modernes, rencontré sur un site Internet il y a quelques mois, a caché à ma douce amie son cancer incurable jusqu’à ce que « la sauce prenne ».

En début de relation, ne montrer que ce qui nous avantage

Vous savez ce que sont les débuts de relation. Les rencarts se multiplient. On se confie, on partage nos expériences de vie et on se cajole pendant de longues heures, comme si la fatigue n’avait aucune emprise sur nous. Or, au moment où l’engagement de ma chère amie passe de la séduction à l’amour, l’amant attentionné dévoile son affreux secret. Leur couple ne se vivra pas à deux, mais à trois. L’intrus est le cancer incurable qui le ronge, mais n’affecte pas encore ses capacités ni son apparence. Une omission qui altère totalement le contexte de la relation.

Un véritable dilemme cornélien

Quoi faire? Rester en relation ou quitter? Pour ma chum, pas de doute, elle se retrouve au cœur d’un véritable dilemme cornélien où aucune fin heureuse n’est possible. La première option qui s’offre à elle est de poursuivre cet amour naissant pour lequel, à court ou moyen terme, elle vivra la troublante et douloureuse expérience d’accompagner son nouveau chéri vers la mort. Elle qui, à la maison, a déjà un jeune enfant qui a besoin d’elle. L’alternative est de mettre un terme immédiatement à son engagement, se sentant du coup lâche et inhumaine d’abandonner ainsi quelqu’un qu’elle aime pour l’accablante raison qu’il est condamné par une maladie dont il ne souhaiterait pour rien au monde être atteint.

C’est avec ces atroces questionnements que j’accueille mon amie chez moi. La voyant ainsi en larmes, tourmentée et brisée, je me demande avec indignation comment cet homme a pu camoufler un fait si déterminant. Être condamné justifie-t-il de ne pas tenir en considération les émotions des autres? Tout comme elle, je sens qu’aucune des voies ne m’apporterait la sérénité. Et c’est ça qui choque ; se faire imposer des tourments.

Inversement des rôles

Les mois ont passé, mais cette histoire tout ce qu’il y a de plus humaine continue de m’habiter.

J’avoue aujourd’hui, bien humblement, que ma réaction a été conditionnée par l’amitié indéfectible que je porte à cette femme depuis 25 ans.

Si c’était elle qui avait été atteinte d’un cancer incurable, lui en aurais-je voulu de dissimuler ainsi sa maladie aux hommes avec qui elle flirte pour se dévoiler seulement au moment où une relation de confiance se développe?

Des gens autour de moi ont survécu au cancer, d’autres en sont morts. Je ne sais que trop bien que, lorsque l’on est atteint d’un cancer, l’enjeu de la vie intime, amoureuse et sexuelle est capital et bouleversant pour tous, que l’on soit célibataire ou en couple.

Sur le site parlonscancer.ca de la Société canadienne du cancer, on retrouve des témoignages poignants de gens atteints de cette maladie, qui souhaitent, comme nous tous, être amoureux, tout simplement.

« Ce dont j'ai le plus besoin, c'est tout simplement d'aimer et d'être aimée. » - Skieuse du ciel (extrait du site : parlonscancer.ca)

Les survivants du cancer doivent parfois même faire face à une fin de relation abrupte lorsqu’ils dévoilent leur vécu. « Certains prétendants ont peur, ne veulent plus s’engager, craignant une récidive du cancer chez la personne qu’ils fréquentent. », m’a appris Claude Cyr, sexologue et psychothérapeute travaillant auprès de la Société canadienne du cancer. Se faire larguer parce qu’on a déjà eu un cancer, c’est assez désolant! C’est pourquoi l’idée d’un site de rencontre pour personnes malades a été lancée.

Laura Price, une Américaine aux yeux d’un bleu perçant, y est allée de manière très frontale, il y a quelques années. Atteinte d’un cancer du sein et encore en chimiothérapie, cette jeune femme dans la trentaine s’est inscrite sur un site de rencontre, arborant fièrement sa tête chauve et parlant sans censure de sa maladie. Cette preuve d’honnêteté lui a valu beaucoup de succès auprès des hommes et, depuis, elle est en couple et sa santé va bien.

Quant à mon amie, son dilemme cornélien s’est finalement dénoué de lui-même. La relation s’est éteinte, tout doucement, sans drame ni pleurs. Les défis du quotidien de l’un et l’autre sont venus à bout de leur attachement naissant, comme dans bien des histoires d’amour avec ou sans cancer.

Nouveau blogue

Tous les jours, que je travaille ici, au Québec, ou à l’étranger, je croise des gens allumés et captivants dont les histoires, souvent extrêmement touchantes, m’incitent à méditer sur moi et sur la vie en société. Certaines de ces rencontres débouchent sur des documentaires (qui constituent l’essentiel de mon travail de journaliste/animatrice), et d’autres, sur des réflexions et questionnements que je ne partageais qu’avec mes amis et mes proches. J’ai accepté l’invitation d’écrire ce blogue en espérant, bien humblement, que le fruit de ces rencontres vous nourrisse également.