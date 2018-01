Inondations dans Duberger-Les Saules: «C’est de la marde. C’est un drame»

Plus de quarante-huit heures après la crue soudaine de la rivière Saint-Charles qui a figé dans l’eau et la glace des dizaines de résidences, les sinistrés de Duberger-Les Saules, émotifs, suivaient de près les travaux effectués par les autorités lundi. Alors que certains étaient dans l’impuissance la plus totale, d’autres s’affairaient à sortir l’eau de leur sous-sol, malgré la fatigue et le découragement.

Les heures de sommeil depuis samedi ont été rares pour plusieurs sinistrés, dont les yeux se gorgent de larmes en racontant le calvaire qu’ils n’ont d’autre choix que d’affronter depuis deux jours.

« C’est de la marde. C’est un drame », confie après un long silence, les larmes lui coulant sur les joues, Jocelyn Vandal, un sexagénaire propriétaire d’un bungalow à l’intersection de la rue Chevalier et de l’avenue Grandbois. Il y réside depuis l’âge de quatre ans.

L’homme, qui loge au motel depuis samedi, s’est rendu à sa maison lundi, pour y installer une pompe. Selon lui, au moins quatre pieds d’eau se sont invités en un clin d’œil dans son sous-sol samedi.

En après-midi lundi, il ne restait que quelques pouces d’eau au sol ; c’est là qu’il a réalisé l’ampleur des dégâts causés par Dame nature.

« C’est l’enfer, c’est le calvaire de ta vie. T’es dans la saleté, la cochonnerie, dans la vase. Tout est fini [au sous-sol]. Il va y avoir presque un container de stock à jeter, on peut pu rien faire », lâche-t-il, découragé, entre un téléphone aux assurances et une entrevue radiophonique.

« Ma fournaise électrique de cinq ans est finie. Mes laveuse-sécheuse, mon frigidaire sont finis, mes outils électriques et peut-être mon chauffe-eau de deux ans aussi », énumère l’homme, qui n’a presque pas dormi depuis samedi.

Selon lui, la situation « est pire » qu’en 1981, alors qu’une crue avait aussi surpris le quartier. Samedi midi dernier, il a vu, dit-il, « une vague de trois quatre pieds » envahir sa rue et celles environnantes en quelques minutes.

Découragement

« C’était une rivière dans la rue qui arrivait... C’était hallucinant. [...] C’est grave, mais y a du monde encore plus inondé : mon voisin, l’eau est au plafond de son sous-sol », fait-il remarquer.

« J’espère que la Ville de Québec, elle va envoyer du monde pour nous aider », lance M. Vandal, à fleur de peau, qui exprime ne pas se sentir appuyé par la municipalité. Il ne comprend pas pourquoi cette dernière n’a pas agi plus rapidement sur la rivière. « Ça a été long d’agir », juge-t-il.

Son voisin d’en face a vu lui aussi son sous-sol être envahi par les eaux, un peu plus tard samedi soir.

« Ça a rentré par les égouts vers 18h, et ça a monté tranquillement, jusqu’à 3 pieds de haut », explique Gilles Guay, qui habite la rue Chevalier depuis 17 ans, avec sa conjointe et sa fille.

Des pompes étaient en action lundi pour retirer ce qu’il reste d’eau, qui a inondé tout son sous-sol, totalement aménagé. « La chambre de ma fille est perdue », glisse le propriétaire, qui a dormi six heures, tout au plus, depuis son réveil samedi.

M. Guay s’est également procuré pour près de 1000 $ d’équipements de chauffage d’appoint pour maintenir une bonne température à l’intérieur de sa maison.

Frustration

Très reconnaissant envers la Croix-Rouge qui vient en aide à sa famille comme à une dizaine d’autres sinistrés, M. Guay éprouvait de la frustration envers la Ville.

« La Ville, on oublie ça. On voit, oui, la police, les pompiers, qui font les services de base... Mais moi, j’ai demandé via la ligne téléphonique pour les sinistrés de me prêter de l’équipement, j’avais besoin d’une pompe en attendant de m’en acheter une, et ils m’ont dit : “Non, on le garde pour nous au cas où on en aurait besoin”, raconte-t-il. Je suis fâché, et ce soir [lundi], je vais l’exprimer fortement [à la rencontre prévue pour les sinistrés] », a-t-il mentionné.

D’autres résidents des rues inondées étaient impuissants encore lundi. Leurs résidences étaient toujours figées dans l’eau et la glace, inaccessibles.

Il leur est impossible de faire quoi que ce soit, tant que la rivière n’aura pas retrouvé son lit.

« Mon sous-sol a huit pieds d’eau, a lancé un sinistré au Journal, qui préférait ne pas accorder d’entrevue, trop émotif. On attend. Au moins, ça bouge », a souligné l’homme qui venait jeter un coup d’œil aux travaux, lundi en début d’après-midi.

Le fils d’une sinistrée de près de 72 ans qui réside sur l’avenue Grandbois regardait avec attention la pelle-araignée amorcer ses travaux lundi midi tout près de la maison où il a grandi.

« Moi, c’est le pont qui m’inquiète », a affirmé Marc Paquet. Ce dernier craignait que la stratégie adoptée par la Ville pour faire céder l’embâcle ne soit pas la bonne et inonde de plus belle la demeure de sa mère.

Soutien sur place

Du soutien psychosocial est déployé sur place depuis dimanche par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) est stationné à l’intersection des boulevards Masson et Père-Lelièvre, où les sinistrés peuvent rencontrer des intervenants.

« On ressent beaucoup de nervosité de leur part, de ne pas savoir ce qui va se produire, quand ils vont pouvoir réintégrer [leur maison], pourquoi on n’ouvre pas la glace pour faire passer l’eau », expose Sylvie Lajoie, chef des services psychosociaux généraux de La Cité-Limoilou.

« Il faut vraiment les rassurer, les accueillir, les écouter. Leur permettre de ventiler sur ce qu’ils vivent et qu’ils sachent qu’on est là pour répondre à n’importe quel de leurs besoins », ajoute-t-elle.

Une attention particulière est portée aux quelques enfants touchés qui fréquentent les écoles tout près, afin qu’ils y reçoivent l’aide psychologique nécessaire.

Selon ce qui avait été indiqué en après-midi, les sinistrés dont la maison était toujours inaccessible devaient pouvoir être accompagnés lundi pour récupérer quelques effets personnels.

Rappelons que les sinistrés sont conviés à une rencontre pour faire le point avec les autorités lundi soir, à 19h.

Environ 70 personnes ont été évacuées. Près d’une cinquantaine de résidences sont touchées par cette inondation.