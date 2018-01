Inondations dans Duberger–Les Saules: des progrès «encourageants» au troisième jour

Les délicats travaux pour libérer le secteur résidentiel inondé par la rivière Saint-Charles ont porté fruit, lundi, alors que l’eau a commencé à se retirer des rues touchées.

Les pompiers ont enfin pu intervenir au troisième jour des inondations, alors que la veille, l'intensité du courant les avait empêchés d'approcher l’embâcle. Le niveau et le débit de la rivière ayant diminué, les imposantes pelles mécaniques se sont mises à l’œuvre avec prudence près des glaces, en avant-midi.

L’eau s’est abaissée de plusieurs dizaines de centimètres, mais une importante quantité recouvre encore la chaussée, notamment sur l’avenue Saint-Léandre.

Lors de sa visite en après-midi, la première depuis le début du sinistre, le maire Régis Labeaume a souligné que le portrait avait changé pour le mieux sur les avenues affectées. « Les gens devraient pouvoir revenir graduellement, [les travailleurs] sont en train de nettoyer la glace », a dit le maire.

« Grandbois, en haut, ils sont en train de clairer la glace, Marivaux, c’est clairé aussi et là, Saint-Léandre est en train de se régler. Tantôt, ça coulait beaucoup plus fort que ça », a évalué Labeaume.

L’eau va remonter

De son côté, la Division de la sécurité publique de la Ville de Québec a refusé de dire quand les premiers résidents pourraient accéder à leur demeure. « Il est trop tôt pour se prononcer », a affirmé le porte-parole Bill Noonan. Lundi, des citoyens ont eu la permission de récupérer des effets personnels chez eux.

Un défi supplémentaire se posera toutefois dans la nuit de lundi à mardi, alors que la Sécurité publique sera contrainte d’ouvrir les valves du barrage situé à la sortie du lac Saint-Charles. Elles avaient été fermées la nuit précédente pour faciliter les opérations sur le terrain.

« Ils vont y aller tranquillement, mais il n’en demeure pas moins que [les eaux vont monter....]. On n’a pas le choix », a expliqué Régis Labeaume, puisqu’après 24 heures, le barrage ne peut plus retenir l’eau qui s’accumule derrière lui.

Jour et nuit

Les équipes de la Sécurité publique se relaient jour et nuit pour nettoyer le site et assurer la sécurité des lieux. Lundi, ils ont ouvert une brèche dans l’embâcle et brisé la glace en aval de la rivière pour rendre possible l’écoulement de l’eau, tandis que des pompes étaient installées dans les trous d’homme.

Une station de pompage dans le secteur a aussi été libérée des glaces à l’aide de la pelle-araignée. Heureusement, aucun bris n’a été constaté à l’intérieur.

Le maire de Québec a tenu à rendre hommage aux policiers, pompiers et autres travailleurs sur le site. « Tout le monde a fait un travail exceptionnel. (...) Évidemment, les sinistrés trouveront qu’on n’en fait jamais assez, mais on ne peut pas faire plus. La nature est là, on ne peut pas la défier à ce point-là », a-t-il conclu.

Au total, 47 résidences et bâtiments, soit environ 70 citoyens, ont été évacués à la suite de la crue des eaux soudaine, samedi après-midi.