Soirée de démesure

Plus de 500 personnes ont célébré l’arrivée de 2018, le 31 décembre dernier, au cœur du pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Présentée pour une deuxième année consécutive par le Cercle 179 – le regroupement des jeunes philanthropes de la Fondation du MNBAQ –, cette soirée-bénéfice unique à Québec a permis de générer des revenus de plus de 90 000 $ au profit de la Fondation du Musée.

Au Mont Lauzon

Photo courtoisie

La nouvelle boutique de location d’équipement du Centre de plein air de Lévis est maintenant prête. Des travaux de rénovation et un investissement de près de 115 000 $ ont rendu possible l’agrandissement de l’espace de location d’équipements de sports d’hiver (ski, planche à neige et glissade) afin de rendre la boutique plus fonctionnelle pour les employés, plus conviviale pour la clientèle et mieux adaptée au remisage de l’équipement. Depuis près de 55 ans, le Centre de plein air de Lévis favorise la pratique des sports de glisse et permet à la population de Lévis de s’initier au ski ou à la planche à neige. Sur la photo, de gauche à droite : Nicolas Bolduc, directeur général du Centre de plein air ; François Bilodeau, directeur adjoint de la vie communautaire de Lévis ; Janet Jones, conseillère municipale ; Claude Caron, président du c.a. et directeur de l’amélioration continue chez Jambette ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Amélie Landry, conseillère municipale et Michel Gagné, président de la corporation du Centre de plein air de Lévis.

Jours de la Jonquille

Photo courtoisie

Marie-Ève Métivier (photo), gestionnaire au Centre de santé dentaire Julie Corriveau de Lévis, a accepté la présidence d’honneur de la campagne des jours de la Jonquille 2018 de la Rive-Sud. La Société canadienne du cancer, section de Lévis, procédera à la vente de la jonquille dans les lieux publics du 22 au 24 mars, alors que les gens d’affaires seront sollicités par des bénévoles au cours des prochaines semaines pour acheter les bouquets corporatifs. L’objectif a été fixé à 70 000 $. Il est aussi possible de se procurer ces bouquets corporatifs en composant le numéro 418 837-2525.

Gâteaux du Carnaval

Photo courtoisie

Le Carnaval de Québec s’est associé, pour la toute première fois à Sélection du pâtissier, entreprise de Portneuf, pour vous offrir un gâteau unique, à l’image de Bonhomme, vendu (14,99 $) en exclusivité dans les IGA de la province jusqu’à la fin du Carnaval 2018. Une partie des profits réalisés par la vente de ce gâteau de Bonhomme, une pâtisserie éruption de framboises, reviendra au Carnaval de Québec. Un autre gâteau en format individuel et au chocolat sera également offert (3,99 $) dans certains restaurants de la région de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ivan Waddell (photo), cycliste olympique (1988 et 1992) et directeur général associé, Microbrasserie Archibald Duplessis, 54 ans... Gilles Jobidon, journaliste retraité de Radio-Canada Québec (télé-radio)... Pitbull, rappeur, producteur de musique et entrepreneur américain d’origine cubaine, 37 ans... Marianne DeAngelis, du restaurant L’Immedia... Mary Pierce, joueuse de tennis née à Montréal, 43 ans... Yves P. Pelletier, humoriste, comédien, acteur et réalisateur québécois, 57 ans... Anne Bédard, comédienne québécoise, 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 janvier 2017. Jimmy « Superfly » Snuka (photo), 73 ans, lutteur provenant de Fidji membre du temple de la renommée de la WWE... 2016. Michèle Martin, 96 ans, actrice française... 2015. Michel Daigle, 69 ans, comédien vedette de Lance et compte pour son rôle de « Nounou »... 2014. Roger Lloyd Pack, 69 ans, acteur britannique (Harry Potter)... 2013. François Pichard, 98 ans, pionnier du ski à Québec et à Lévis et l’un des pères de la station de ski du Mont-Sainte-Anne... 2013. Yuli Turovsky, 73 ans, fondateur de l’orchestre I Musici de Montréal... 2000. Georges-Henri Lévesque, 96 ans, prêtre dominicain, précurseur et chef de file de la révolution tranquille... 1999. Vincent F. Chagnon, 83 ans, maire de Lévis de 1966 à 1990... 1915. Guillaume Couture, 63 ans, compositeur et chef d’orchestre.