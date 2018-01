[PHOTOS] Incendie au Nordique SPA Stoneham : le bâtiment principal sera reconstruit rapidement

Le propriétaire du Nordique Spa à Stoneham, qui a été détruit par les flammes lundi matin, garde le moral et compte reconstruire rapidement et reprendre ses activités.

Les pompiers de Stoneham ont reçu un appel pour un feu de cheminée au 747, Jacques-Cartier Nord, à Stoneham, vers 10 h 15 lundi matin.

Rapidement, l’incendie s’est propagé à la toiture, a confirmé Stéphane Fontaine, le chef aux incendies de Stoneham.

« En arrivant, une grande partie de la toiture était déjà effondrée ». Les 25 sapeurs sur place, pour la majorité volontaires, ont dû procéder à une intervention défensive, voyant l’impossibilité d’entrer dans le bâtiment. La Sûreté du Québec a été appelée en renfort afin d’assister les pompiers des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

« On va recommencer »

De son côté, le propriétaire de l’entreprise, Hugues Lavoie, était à son spa du Mont-Sainte-Anne lorsqu’il a été joint par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) l’informant de l’incendie majeur qui rongeait son commerce.

Comme à l’habitude avant l’ouverture des portes, ses employés ont allumé un feu dans le foyer central du bâtiment principal. Toutefois, vers 10 h 15, la cheminée qui a été ramonée au mois de novembre a pris feu, a expliqué au Journal M. Lavoie.

« Je n’y peux rien, a-t-il affirmé avec résilience. On va recommencer avec une feuille blanche. Mais on va avoir des pertes de revenues incommensurables ». Le bâtiment principal a subi de lourds dommages et il s’agirait d’une perte totale.

Par chance, l’homme d’affaires a de bonnes assurances qui pourraient même permettre à ses employés de garder leur emploi durant le temps des travaux. « Ce n’est pas tripant. Mais mon assureur a été le premier informé. Ce sont des assurances spécifiques pour le domaine des spas (...) Je pense qu’on a des clauses qui nous permettent de garder nos employés et de payer quelques dédommagements ».

Annulations

Les réservations prévues cette semaine ont toutes été annulées. « J’imagine que j’en ai pour un gros six mois avant de pouvoir rouvrir », a mentionné M. Lavoie qui a ouvert les lieux il y a maintenant 13 ans. L’homme a d’ailleurs pu récupérer quelques documents au sous-sol du bâtiment.

Le maire de Stoneham, Claude Lebel, a mentionné qu’il s’agissait d’une perte pour la communauté, convaincu toutefois que le brasier n’a fait aucune victime. « M. Lavoie est un homme courageux », a mentionné le maire, croyant que le propriétaire réussira à reconstruire l’endroit rapidement.