[AUDIO] Véronique Cloutier explique son absence des mouvements comme #MoiAussi

Véronique Cloutier s’est faite bien discrète depuis la montée des mouvements de dénonciation d'inconduites sexuelles comme le fameux #MoiAussi, l'automne dernier, mais ce n’est pas parce qu’elle n’est pas d’accord avec ceux-ci. Elle a une raison bien précise.

L’animatrice s'entretenait avec Paul Arcand lundi matin, sur les ondes du 98,5 FM.

Voici ce qu’elle avait à dire sur le sujet

«Je suis pour tout ça. Ce que j’ai retenu des derniers mois, et j’espère que c’est la leçon de tout le monde, c'est que, quand on est victime de quelque chose, quand on se sent victime de quelque chose, il faut parler et [agir]. Donc, je suis pour tout ça. Je ne me positionne pas publiquement, je ne participe pas activement à ces mouvements-là, quels qu’ils soient, même si je suis très sensible, empathique, pleine de compassion et solidaire, parce que ça m’expose. Pour des raisons personnelles qui m’apparaissent évidentes, je ne veux pas m’exposer à ça, parce que, quand je m’associe à quoi que ce soit qui a un lien avec les agressions sexuelles, avec le harcèlement, etc., dès qu’il y a le terme “sexuel” de lié, on m’insulte, on m’invective, me ramène dans des zones très douloureuses de ma propre vie. Et donc, moi, je préfère laisser la parole à ceux qui ont un message à livrer et qui ont quelque chose d’important à dire.»

(Paul Arcand:) Tu vas replonger dans le passé en appuyant une cause, même si cette cause-là te tient à cœur?

«Oui, parce que [...] ça ouvre toujours la porte à quelqu’un pour venir m’insulter. Je l’ai vécu souvent, Paul, dans les 14 dernières années. Ça me rend vulnérable. Ça m’expose. Les gens peuvent dire: "Ah ben toi, on sait ben! Hey toi, nanana, t’es qui pour parler?" Alors, je préfère juste prendre mon trou, comme on dit. Je soutiens d’autres façons. Je m’informe, je lis là-dessus, j’en parle avec mes enfants. Je le fais d’une autre manière. Je n’ai pas besoin d’aller m’exposer à ça.»

«Je m’implique socialement d’autres façons. Mais pour ce qui est de signer ces mouvements-là ou d’embarquer dans les mots-clés Twitter, etc., je préfère être plus discrète, pour ces raisons-là. Ça m’expose. Moi, je ne suis pas victime de ça. Moi, j’ai vécu les contrecoups de ça dans ma famille, j’ai souffert de ça, mais ce n’est rien comparé à ceux et celles qui ont été victimes. Donc, je préfère laisser la place à ces gens-là. Qu’ils parlent haut et fort. Qu’on les soutienne, mais je ne veux pas m’exposer.»