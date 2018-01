Inondations dans Duberger-Les Saules: on prépare le terrain pour l’arrivée de la «pelle-grenouille»

Les équipes déployées sur le site des inondations dans Duberger-Les Saules poursuivent leur travail pour libérer la zone inondée et préparent le terrain pour l’arrivée de la «pelle-grenouille», mercredi.

Bonne nouvelle: le niveau de la rivière s’est stabilisé et l’ouverture des vannes du barrage pourra attendre encore 48 heures, le tout toujours sous supervision, avise Michel Therrien, coordonnateur à la Sécurité publique.

Photo Jean-François Desgagnés

Les équipes en place doivent s’assurer qu’il n’y a pas de débit d’eau supplémentaire pouvant les contraindre à la hauteur de l’embâcle.

«Les travaux de stabilisation d’hier [lundi] et [les travaux] pour faire un chemin, au cas où l’on perdrait la débâcle, se sont très bien déroulés. Nous sommes très satisfaits du résultat», fait savoir M. Therrien.

Photo Jean-François Desgagnés

Mais tout n’est pas gagné. «Il y a la suite. On a encore l’embâcle sur place. Même si on est en train de reprendre le contrôle de nos rues, il y a tout le travail de déglaçage de celles-ci et des entrées privées à faire, en parallèle du travail sur la rivière», observe le coordonnateur.

Photo Jean-François Desgagnés

Et le redoux des prochains jours fait craindre le pire à la Sécurité publique. «Même si [le niveau de l'eau] est stabilisé, une chose est certaine, c’est que nous n’avons pas réglé le problème. Il n’y a plus d’eau qui va dans le secteur inondé, mais on sait qu’il y a de la pluie qui s’en vient, et nous sommes en plein milieu de l’hiver. C’est important de faire un travail au niveau de l’embâcle pour éviter que les coups d’eau supplémentaires causent la même chose et [pour s'assurer] qu’au printemps le mur de glace ne soit pas un obstacle», prévient M. Therrien.

Ce mardi, les travailleurs abattent des arbres pour que l'on puisse amener la machinerie lourde plus près de la rivière, afin de travailler en aval du barrage.

Photo Jean-François Desgagnés

La «pelle-grenouille», quant à elle, sera utilisée dès mercredi, pour au moins 24 heures. «Elle était commandée depuis le début, mais elle n’était pas disponible, indique M. Therrien. Malheureusement, nous n’en avons pas des tonnes, au Québec. Elle part aujourd’hui de Montréal, sauf que l’équipe d’opérateurs est au Nouveau-Brunswick.»

Photo Jean-François Desgagnés

La «pelle-grenouille» servira essentiellement à enlever les blocs de glace sur la rivière.