Le choc commercial de New York

NEW YORK | Plusieurs détaillants québécois présents au Retail’s BIG Show de New York en ont eu pour leur argent, lundi, lors d’une tournée des boutiques les plus avant-gardistes de la planète.

Et le choc peut parfois être brutal. Des magasins adaptés par des designers pour la saison en passant par des boutiques qui personnalisent les espadrilles achetées sur place, les tendances sortent de l’ordinaire dans la capitale du magasinage

Au magasin Nike de cinq étages du quartier SoHo, c’est la personnalisation en direct des espadrilles en moins de 90 minutes qui attire l’attention.

Lundi, lors du passage du Journal, on faisait la file pour acheter des espadrilles Nike et les personnaliser à son goût du jour dans un studio de création au design très urbain.

Nike, qui se dit au service de ses clients, mise beaucoup sur la personnalisation de ses produits pour établir une proximité avec les consommateurs.

Photo Pierre Couture

Une boutique qui fait sensation

À quelques coins de rue plus loin, toujours dans SoHo, c’est la boutique Off-White EM PTY Gallery qui fait sensation, alors que de nombreux clients font la file pour y entrer.

À l’intérieur, tout le design de la boutique a été créé par un artiste en résidence. D’ici quelques semaines, la boutique, qui vend des vêtements inspirés par son créateur artistique Virgil Abloh à plus de 2000 $ la pièce, va changer de décor.

« C’est New York. C’est toujours vivant et ça permet aux détaillants québécois qui viennent ici de s’inspirer et de voir ce qui se fait de mieux », souligne le porte-parole du Conseil québécois du commerce au détail (CQCD), Marc Gauthier, qui avait organisé cette virée new-yorkaise.

Chasseurs de tendances

Plusieurs détaillants québécois rencontrés hier viennent d’ailleurs à New York pour chasser les tendances.

« On vient s’inspirer. On fait face, actuellement, à de nombreux enjeux comme détaillant et on constate qu’en venant ici, nous ne sommes pas les seuls à vivre cette réalité », souligne la vice-présidente à la stratégie et au développement de La Vie en Rose, Aurélie Daoust-Lalande.

« Il faut être ici. C’est vraiment gros comme événement et pour nous, ça nous donne des idées incroyables pour faire vivre des nouvelles expériences à nos clients », fait valoir le vice-président des ventes au détail du Groupe BMR, Martin Lecomte.

Le bon vieux magasin traditionnel n’est pas mort

Photo courtoisie

NEW YORK | Au Retail’s BIG Show de New York, on discute beaucoup de l’avenir des magasins dits « brique et mortier ». Et tout indique qu’ils ont encore un avenir.

« Plus que jamais, on travaille avec les détaillants pour savoir où sont les meilleurs emplacements pour nos produits. On croit encore aux magasins », signale le directeur mondial de l’innovation chez Pepsi, Mike Luzzi.

L’an dernier, plus de 7000 magasins jugés non rentables en raison d’une forte baisse de l’achalandage ont fermé leurs portes un peu partout sur la planète, selon des données compilées par la firme Credit Suisse.

De façon différente

Chez le fabricant de chocolat Hershey, qui vient d’ouvrir un tout nouveau magasin à Times Square, la croissance des ventes en ligne indique que les consommateurs demeurent au rendez-vous.

« Ils ne font que consommer de façon différente. Si l’achalandage diminue dans les magasins, il faut aller sur le web et voir ce qu’ils font. On doit les rejoindre d’une façon ou d’une autre », soutient le directeur des ventes au détail et de l’innovation, Brian Kavanah.

Hershey dit avoir mis sur pied, au cours des dernières années, un laboratoire d’innovations au sein de l’entreprise afin de mieux comprendre l’évolution des habitudes de consommation des amateurs de chocolat.

Ameublements Tanguay

Présent à New York, le détaillant de meubles québécois Ameublements Tanguay mise également beaucoup sur l’expérience client pour se démarquer de la concurrence dans les prochaines années.

« Tout ce qui touche l’intelligence artificielle est très attirant. On veut offrir à nos clients une expérience plus grande et on regarde de très près ce qui se fait », a fait valoir Charles Tanguay.

Ameublements Tanguay dit également suivre l’évolution des étiquettes électroniques. « Dans tous nos magasins, on a entamé un virage concernant l’affichage électronique. On est les premiers à offrir, dans le secteur du commerce au détail, ce genre d’étiquettes », a fait valoir M. Tanguay.