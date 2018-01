Le Titanic coule, les passagers quittent le navire

Le Parti québécois qui célèbrera cette année la 50e année de son existence vit une crise importante en ce 16 janvier 2018. Nous apprenons en une seule journée que six députés actuels ne se représenteront pas ou sont en réflexion.

Pas des ménés

Nicole Léger (Pointe-aux-Trembles) et Alexandre Cloutier (Lac-Saint-Jean) l’ont officiellement annoncé mardi matin. Agnès Maltais (Taschereau), seule députée péquiste à Québec en a fait autant ce mardi après-midi. Claude Cousineau (Bertrand) et le vénérable François Gendron (Abitibi-Ouest) en feront l’annonce officielle sous peu selon les informations obtenues. Un autre ténor du parti souverainiste serait également en réflexion sur son avenir. L'ex-ministre des finances, sous Pauline Marois, Nicolas Marceau (Rousseau) pourrait lui aussi se retirer.

En une journée, c’est 21 % du caucus péquiste qui pourrait quitter le navire. Avouez que pour une journée, c’est majeur. Le pire dans tout ça, c’est que ce sont presque tous d’ex-ministres, des gens avec beaucoup d’expériences et de compétences. Veuillez ajouter à la liste des départs, les noms des ex-ministres Élaine Zakaib, Stéphane Bédard, Bernard Drainville, ainsi que du chef Pierre Karl Péladeau, ça fait beaucoup de personnes de qualité qui ont quitté le PQ en peu de temps.

La dinde n’a pas passé

Vraisemblablement, les discussions en famille du temps des fêtes n’auront pas favorisé le désir de poursuivre pour les élus péquistes. Certes, vous me direz que l’âge représente un facteur pour expliquer cette décision, bien sûr en partie. Outre Cloutier (40 ans) et Nicolas Marceau (53 ans), les autres ont plus de 60 ans.

Mais soyons clair, si le pouvoir et tous les avantages que ce dernier procure étaient à portée de main ou pire encore, si la possibilité de faire du Québec un pays indépendant dans un avenir rapproché, pensez-vous vraiment que nous assisterions à cette vague massive de départ?

Lisée affecté?

Le chef péquiste claironnera que c’est normal qu’il y ait du changement dans une équipe, que ces personnes aient consacré de nombreuses années au service public et qu’il accepte que ces élus souhaitent prendre du temps pour eux, pour leur famille et pour relever de nouveaux défis brefs du bla-bla-bla, il n’en demeure pas moins que c’est un dur coup.

Remplacer autant de compétence et d’expérience, c’est un défi quasi impossible.

J’ai apprécié voir monsieur Lisée au côté de Nicole Léger, c’était la bonne chose à faire. Cependant, je me questionne sur la motivation d’Alexandre Cloutier de faire son annonce quelques minutes avant celle de sa collègue. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela manquait un peu de délicatesse et de respect envers sa collègue.

En bon capitaine...

Jean-François Lisée, c’est le «Edward Smith» du Parti québécois. Monsieur Smith, c’était le capitaine du Titanic. Un homme d’expérience, feuille de route impressionnante. C’est à cette personne que l’on a confié le 1er voyage transatlantique du plus célèbre navire. Malgré toute l’expérience et les compétences de l’homme, il n’a pas été en mesure de sauver le paquebot lorsque ce dernier a heurté un iceberg, le 14 avril 1912. En bon capitaine, il est demeuré sur le navire et la suite, vous la connaissez.

Pendant que ses matelots et ses principaux officiers quittent le bateau, le capitaine Lisée tentera de sauver ce bon vieux rafiot.