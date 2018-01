Les conservateurs aiment beaucoup les bougies du Carnaval de Québec

Une guerre de clocher fait rage chez les élus conservateurs de la région de Québec. Chacun veut que sa duchesse gagne, prêchant tous pour leur paroisse sur les réseaux sociaux.

Gérard Deltell, Steven Blaney, Pierre Paul-Hus et Alupa Clarke ont publié une photo d’eux en train d’acheter la fameuse bougie du Carnaval dans les derniers jours.

Rencontre avec la duchesse des Rivières Marilyn Bariault: c’est le temps de la bougie! pic.twitter.com/SbRkeZ9ZHq — Gérard Deltell (@gerarddeltell) 16 janvier 2018

Les duchesses qui auront le plus de succès dans la vente des bougies ont plus de chance d’être couronnées reine du Carnaval à son ouverture le 26 janvier prochain.

Cette campagne ne sert pas juste les intérêts politiques des conservateurs. Elle est avant tout une source de financement majeure pour le Carnaval et pour des dizaines d’organismes de la région de Québec. La vente de bougies constitue une forme de loterie pour les acheteurs. Si la cire devient rouge (et non bleue comme la couleur chérie des conservateurs), ils peuvent gagner des prix.

Montréal

Le Bonhomme Carnaval a aussi fait de la politique mardi. Il s’est rendu en terrain ennemi, à Montréal, pour rencontrer la mairesse Valérie Plante.

