Lisée porté disparu

Dans le jargon militaire, lorsqu’un soldat est porté disparu suite à une opération, on dit qu’il est disparu au combat. Un peu comme Jean-François Lisée et le PQ en ce moment.

Depuis la fin de la session parlementaire le 8 décembre dernier, le PQ n’est même pas passé proche de s’imposer sur la place publique. Ni avant les Fêtes ni après. Ce sont les libéraux (la CAQ étant assise sur les sondages) qui ont occupé le terrain.

Alors que des centaines de milliers d’électeurs s’apprêtaient à aller festoyer en famille, le PQ n’a rien fait pour alimenter positivement les échanges. Ils ont laissé se cristalliser l’impression d’un parti se trouvant dans une profonde torpeur, en proie à une longue et pénible agonie.

Félix

Et depuis le retour du congé des Fêtes ? Toujours rien de pertinent ! Pire encore, pendant que la CAQ laissait filtrer l’annonce prochaine de l’excellente candidature de l’économiste Youri Chassin, nous apprenions que c’est Nathalie Leclerc, la fille de Félix, qui portera les couleurs du PQ dans Charlevoix. Wow.

Clairement, le PQ n’a toujours pas compris que sa relation de trop grande proximité avec les z’artistes a fini par taper royalement sur les nerfs des Québécois. C’est ben l’fun les chansons à répondre, les poèmes, les tirades puis la fille de l’autre, mais concrètement, c’est quoi votre plan pour le Québec ? Lâchez le sentimental et concentrez-vous enfin sur le rationnel si voulez retenir l’attention.

Vacances

En coulisse, on explique que le chef et ses députés ne voulaient pas rater la dernière fenêtre d’opportunités avant les élections pour prendre des vacances. Je veux bien, mais c’est difficile la politique. C’est prenant et c’est ingrat. Et ce n’est surtout pas avec un pareil manque de vigueur et de détermination que le PQ gagnera.

Les péquistes veulent des vacances ? Ça tombe bien, car les prochaines vacances vont être très longues...