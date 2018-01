Patrick Huard de retour sur scène au ComediHa!

Après avoir annoncé l’écriture d’un nouveau film cette semaine, Patrick Huard annonce son retour sur scène. L’humoriste et acteur pilotera un des six galas ComediHa! présentés en août prochain. Un retour qui met la table pour un éventuel nouveau spectacle solo.

« Je réfléchis à un prochain spectacle. Le gala ComediHa!, c’est une façon de “se saucer” un peu. Ça me tente de recommencer à écrire des monologues », dit celui qui ouvrira la 19e édition du Festival ComediHa!, le 9 août, au Palais Montcalm.

Son dernier spectacle solo, Le bonheur, dont le lancement remonte à 2012, était un spectacle à « l’humour gentil », concède-t-il. Pour son gala, Patrick Huard veut revenir sur scène beaucoup plus mordant, à l’image de ce qu’il était à ses débuts.

« Et si je fais quelque chose de plus “crunchy”, Rogatien va sûrement venir faire son tour, c’est inévitable », a ajouté celui qui pourrait nous présenter un nouveau spectacle dans un avenir rapproché, nous a-t-il confirmés.

Animateurs de renom

L’identité des animateurs des galas ComediHa! a été dévoilée mardi, lors d’une conférence de presse qui se déroulait exceptionnellement à Montréal, au Cabaret Lion d’Or. Le festival voulait ainsi marquer le coup en réunissant tous les animateurs au même moment, chose qui aurait été impossible à Québec.

Photo Agence QMI, ANDRÉANNE LEMIRE

Deux ans après l’avoir fait avec Louis Morissette, Véronique Cloutier prendra la barre d’un gala « humour et musique » en solo, le 16 août. « J’ai pris assez confiance en moi durant notre tournée pour le faire toute seule. Louis m’a beaucoup appris », a-t-elle commenté en marge de la conférence de presse.

Après un succès fulgurant l’an dernier, la coqueluche de l’humour Phil Roy sera de retour. Jean-Michel Anctil, Fabien Cloutier, et un duo formé par Mario Tessier et Véronique Claveau, qui brille dans les Bye Bye, complètent la brochette d’animateurs de renom.

« On a les mêmes intérêts Véronique et moi. C’est sûr qu’il va y avoir des imitations et des personnages », a affirmé Mario Tessier.

Inviter tout le Québec

Avec une conférence de presse à Montréal, ComediHa! voulait lancer l’invitation aux Montréalais, mais aussi à tout le Québec, à assister au festival.

Avec la chute de Juste pour rire, dont QuébéComm souhaite toujours se porter acquéreur, et la création d’un nouveau festival d’humour à Montréal dont les contours se dessinent lentement mais sûrement, la volonté de ComediHa! de se positionner parmi les festivals d’humour « en santé » au Québec est claire, a laissé entendre le président de QuébéComm, Sylvain Parent-Bédard.

Pour la première fois cette année, les six galas seront présentés au Palais Montcalm. Le reste de la programmation sera dévoilée au printemps.