7 raisons pour lesquelles Agnès Maltais ira à la radio

Ne lui dites pas tout de suite, mais Agnès Maltais ne résistera pas très longtemps à l’appel de la radio.

Voici pourquoi.

1- C’est une excellente communicatrice.

Elle n’a jamais refusé une joute oratoire en ondes et semble même apprécier débattre avec ceux qui ne partagent pas son avis.

Contrairement à certains députés dogmatiques (c’est particulièrement vrai chez les péquistes), vous aurez pu entendre cent fois Agnès Maltais en entrevue ou en point de presse sans qu’elle ne parle de souveraineté.

Elle ne cache pas ses convictions.

Elle a simplement l’intelligence de ne pas mêler les dossiers locaux et les enjeux nationaux.

Par ailleurs, c’est une excellente vulgarisatrice.

En cette ère de rectitude politique et de langue de bois, elle a cette faculté de rendre les choses claires parce qu’elle comprend et maîtrise ses dossiers.

C’est une qualité fondamentale à la radio.

2- L’attrait de la liberté de parole est irrésistible.

La machine politique écrase les individus.

Être député d’un parti, c’est comme être un franchisé dans une chaîne.

Tu es un simple dépositaire de la marque.

La première chose qu’apprécient les anciens députés à qui l’on offre une tribune, c’est la liberté d’exprimer leurs opinions.

Sans ligne de parti.

Pouvoir enfin reconnaître que le député rival n’est pas nécessairement con.

Mais surtout : Pouvoir faire son propre agenda et mettre de l’avant ce que sont les vrais sujets d’intérêt des citoyens-auditeurs et non ceux poussés par les apparatchiks du parti, selon leur rentabilité électorale.

3- Sa notoriété est à son apogée.

À la radio de Québec, la voix d’Agnès Maltais est l’une des plus facilement identifiable.

Cela prend une éternité avant que les auditeurs ne se familiarisent avec une voix et celle de madame Maltais a été sur toutes les tribunes publiques depuis 20 ans.

Son image est aussi très bien établie. Si une radio devait faire une campagne publicitaire avec sa photo, la question du public serait simplement « Est-ce que je veux l’écouter ? » et non « Qui est cette femme ?».

Ça vaut de l’or pour un radiodiffuseur.

4- Les auditeurs s’identifieront facilement à elle.

Une des choses les plus difficiles lorsque l’on prend quelqu’un de l’extérieur du monde de la radio et qu’on lui offre une émission, c’est de le « connecter » avec les sujets qui intéressent l’auditoire.

Même si Bernard Drainville avait des années d’expérience à Radio-Canada et qu’il a vécu à Québec pendant ses années comme député, on sentait qu’il devait faire de grands efforts pour essayer de comprendre son auditoire.

Agnès Maltais a développé cette connexion après avoir passé autant d’années sur le terrain, chez elle à Québec.

Les sujets ne manqueraient certainement pas.

5- Elle a un réseau bien développé.

Ce qui fait la force de ceux qui sortent de la vie politique, comme Jonathan Trudeau à Radio X, Nathalie Normandeau à BLVD ou le mieux connecté d’entre tous, le regretté Jean Lapierre, c’est d’avoir beaucoup de monde qui leur glisse des tonnes d’informations.

Un député qui veut en embarrasser un autre fera couler une vacherie à son sujet.

Un député mécontent de l’orientation de son parti transmet des informations aux ex-politiciens devenus animateurs et ça commence souvent par : « Je t’ai rien dit mais... » ou encore « Garde ça pour toi mais... » en sachant très bien que cela se retrouvera en ondes.

6- C’est une bonne raconteuse.

La toute première qualité d’un bon animateur est de savoir faire une bonne histoire.

Quiconque a eu l’occasion de discuter avec elle reconnaîtra qu’elle a un bon sens du récit et le vocabulaire nécessaire pour exprimer ses idées avec précision.

7- La radio est tout simplement le meilleur média pour Agnès Maltais.

La radio a ce côté humain que la télé ne peut pas créer. Elle sert bien les gens authentiques. On finit par oublier que l’on est en ondes, tellement on y est à l’aise.

Jamais à la télé.

Enfin, une radio privée qui veut se démarquer osera peut-être offrir la voix d’une femme de gauche, pour faire contraste avec la chorale de droite.

Au moment où vous lirez ceci, au moins deux directeurs des programmes devraient l’avoir contactée pour mesurer son intérêt. Si ce n’est déjà fait, un troisième devrait s’ajouter d’ici la fin de la semaine.

Elle dit s’être levée mardi matin sans savoir qu’elle allait annoncer son départ.

Je crois qu’elle se lèvera aujourd’hui sans savoir qu’elle animera à la radio.

Plus tôt que tard.