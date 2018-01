Stoneham réduit la hausse des taxes commerciales à 25 % au lieu de 35 %

Après le «tollé» soulevé par l'augmentation de 35,4 % des taxes commerciales, le maire de Stoneham a choisi de réduire la hausse à 25 %, ce qui ne satisfait toujours pas les commerçants.

Après avoir travaillé «toute la nuit» sur des solutions, le conseil a décidé d'amortir le choc pour 2018. «Avec la marge de manœuvre qu'on a à la municipalité actuellement, c'est vraiment tout ce qu'on est capable de se permettre», a fait valoir le maire. Et malgré tout, des «sacrifices» seront nécessaires, a-t-il souligné, puisque la municipalité doit trouver 160 000 $ pour compenser. Les services à la population ou les effectifs ne sont pas menacés, a-t-il cependant nuancé.

Pour les années subséquentes, les commerçants devront s'attendre à une hausse semblable à l'inflation. «Dans les prochaines hausses de taxes, on pourra y aller de façon plus rationnelle et progressive.»

Cette annonce n'a pas plu à certains commerçants, qui l'ont fait savoir au maire, hier, en conférence de presse. «Quelle est la cause de tout ce cafouillage-là, aujourd'hui? C'est votre manque d'expérience ou votre manque de compétence?» a lancé le copropriétaire des Chalets Alpins, François Couture, qui a reproché à Claude Lebel de ne pas avoir écouté les commerçants.

Déception et colère

Sophie Garneau, présidente du regroupement des gens d'affaires de Stoneham, était «déçue et fâchée».

«Les commerçants ne sont pas capables de supporter une hausse aussi importante que ça. Plusieurs membres m'ont appelée en panique. Ils se demandent comment ils vont faire.»

À la Station touristique Stoneham, on continue d'espérer que la hausse, qui représente «des dizaines de milliers de dollars», soit modulée sur deux ans. Selon Sandra Nadeau, directrice régionale ventes et marketing pour la Station, la facture pour le centre de ski pourrait se répercuter sur le coût des séjours à Stoneham.

Pas de hausse résidentielle

Des commerçants sur place ont demandé au maire de hausser les taxes résidentielles, ne serait-ce que de 1 %, pour permettre au commercial de «souffler un peu», mais leur suggestion a reçu un accueil froid.

«On a mieux à offrir à Stoneham que d'augmenter encore la charge des citoyens», a répondu M. Lebel, soulignant que ceux-ci ont écopé de hausses de 35 % au cours des huit dernières années et ne doivent pas être considérés comme des «vaches à lait».

Claude Lebel a soutenu qu'avec une hausse de 25 %, le taux de taxation commerciale serait parmi les plus bas des municipalités de taille comparable environnantes.

Le budget amendé doit être adopté ce soir, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

