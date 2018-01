Un institut national d'excellence en éducation, ça change pas le monde

Tout comme une année scolaire, la vie d'un enseignant pourrait se diviser en trois étapes. D’abord, selon certains, celui-ci perd 5 % de son temps au Cégep afin d’obtenir une cote R(ingard) dans l’optique d’entrer au bac en enseignement par défaut. Ensuite, sa formation universitaire occupera environ 10 % de ses années actives. Enfin, sa carrière représentera 85 % de l’ensemble de toute cette aventure.

Est-ce que six ans sur les bancs d’école procurent une formation suffisante garantissant la qualité de l’enseignement pour les 35 années subséquentes? Comment s’assurer que les approches de l’enseignement connues et utilisées seront parmi les meilleures? Et surtout, comment s’assurer que les connaissances acquises au cours de la carrière se traduiront par un changement durable des pratiques en classe?

Dans la foulée des consultations qui ont mené à l’élaboration de la Politique de la réussite éducative, la plupart des participants appuyaient l’idée que «la connaissance des meilleures pratiques issues de la recherche et l’accès à des outils ou à des formations pour en faciliter l’appropriation dans la pratique sont d’une importance capitale pour la réussite éducative.»

Ainsi, la solution proposée fut la possible création d’un institut national d’excellence en éducation. À cet effet, j’ai lu d’excellents articles pour ou contre cette initiative. Cependant, je dois vous avouer qu’il y a un peu de pensée magique dans toute cette affaire. L’espoir de changer les pratiques, à l’aide de la création d’un tel institut, révèle une candeur désarmante.

Il ne suffit pas de rendre les données disponibles. Pas plus qu’il n'est suffisant de connaître une pratique gagnante pour qu’elle trouve son application en classe. Le nerf de la guerre est ailleurs : le développement professionnel efficace.

Qui n’a pas déjà reçu une super formation par un super formateur lors d’un beau vendredi? Souriant et heureux à la suite d’un tel apprentissage (qui allait changer notre pratique à tout jamais), l’effet s’est malheureusement estompé lors du retour à la réalité de notre classe... Mystère? Non!

«Bien que beaucoup reste à faire pour mieux comprendre le processus de développement professionnel, un certain consensus se dessine autour du peu d’effet des formations continues ponctuelles et de courte durée. La perception générale des conseillers pédagogiques qui revoient occasionnellement les participants est que l’effet de ces formations sur les pratiques réelles en classe demeure limité. Cette perception est liée notamment au fait que dans les mois qui suivent une formation, peu d’enseignants font état d’un développement significatif de leurs pratiques» (Robert David, UdeM, 2016).

Il ne suffit donc pas de proposer aux enseignants des interventions pédagogiques basées sur des données probantes. Nous devons également tenir compte des principes permettant l’implantation d’un changement durable des pratiques en classe.

À ce propos, un récent projet de recherche (TÉLUQ) a répertorié cinq principes favorisant l’efficacité du développement professionnel des enseignants. Selon Mario Richard et ses collaborateurs, «le développement professionnel des enseignants est plus efficace lorsque les activités de formation s’inscrivent dans le cadre d’une démarche soutenue d’une durée minimale d’une vingtaine d’heures réparties sur une période d’au moins une année scolaire.» De plus, ce «développement professionnel devrait prévoir une démarche d’accompagnement reposant sur le travail collaboratif.» Ainsi, «le coaching et l’observation directe en classe constituent des interventions efficaces à privilégier.»

Bref, un institut national d’excellence en éducation, c’est peut-être bien, mais ce sera loin d’être suffisant. Il est primordial que les enseignants puissent compter sur un développement professionnel efficace. De ce fait, tout le modèle de la formation continue est à revoir. Et l’expérience m’a appris une chose : les approches imposées du haut vers le bas (top-down) s’avèrent souvent infructueuses.

Les enseignants modifieront leurs pratiques, d’une manière durable et efficace, s’ils constatent un gain pour leurs élèves et pour eux. Dans un tel contexte, il va sans dire que l’aménagement du temps de travail deviendra un enjeu majeur. Il faudra donner, aux équipes écoles, les moyens de nos ambitions, car les changements souhaités arriveront grâce aux intervenants sur le terrain.

Le ministre Proulx, qui est un grand fervent du nouveau cours d’économie, doit sûrement connaître le rapport coût-bénéfice. Mais, d’abord et avant tout, il s’agit d’un principe de base chez tous les êtres vivants. Pour qu’une action se réalise, le gain procuré doit être supérieur à la dépense engendrée.