Le traversier Québec-Lévis encore prisonnier des glaces

Le scénario se répète: en raison des conditions de glace difficiles, le NM Alphonse-Desjardins s’est de nouveau retrouvé prisonnier de celles-ci sur le fleuve, mardi matin, entre Québec et Lévis. Le service, qui a été complètement arrêté, a repris selon son horaire normal à midi.

Quatorze passagers étaient à bord du traversier quand l’incident s’est produit, vers 10h10. « Il a été emporté par les glaces un peu après son départ de Québec en direction de Lévis », a expliqué Vicky Boivin, porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ).

« Il a été à la dérive quelques minutes avant que le Amundsen, le brise-glace de la Garde côtière, puisse le rejoindre vers 11h15 et l’escorter jusqu’à la garde fluviale de Québec. »

Un peu avant midi, le traversier était sur le point d’y accoster, a-t-elle précisé.

« L’opération s’est bien déroulée. L’Amundsen était relativement à proximité, à Saint-Nicolas, au moment de l’incident », ce qui a permis une intervention rapide, a souligné Mme Boivin.

Le service de la traverse Québec-Lévis a été suspendu pendant environ une heure trente minutes. Il a repris selon l’horaire habituel à midi.

À répétition

Les conditions de glace sur le fleuve, rappelons-le, ont causé bien des maux de tête à la STQ et à ses usagers depuis le début de l’hiver.

À trois reprises dans les deux dernières semaines, le NM Alphonse-Desjardins est resté coincé dans les glaces. Le 3 janvier, les passagers avaient dû attendre quatre heures avant de pouvoir regagner la terre ferme.

« C’est trois épisodes sur plus de 1000 traversées [depuis le début de 2018] », affirme la directrice des communications, Maryse Brodeur, qui tient à « relativiser » la situation, alors que la STQ fait face à des conditions « extrêmes ».

« On préfèrerait que ça n’arrive pas, mais ce n’est pas fait exprès. C’est monitoré d’heure en heure [les conditions sur le fleuve] », souligne-t-elle.

Elle explique que dans de tels cas, des « bouchons de glace » qui se forment sur le fleuve – qui sont surveillés à l’aide de caméras situées sur le pont de Québec -, se présentent plus rapidement qu’anticipé. « En aucun temps la sécurité de nos usagers, de notre équipage et de nos équipements est en jeu », insiste Mme Brodeur.

« On comprend que ça cause des inconvénients et on tente de minimiser ça au maximum, mais en même temps il faut essayer de respecter nos horaires », dit-elle.

La STQ a interrompu le service de la traverse Québec-Lévis à quelques reprises cet hiver en raison des conditions défavorables sur le fleuve.