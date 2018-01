Une fin d’année forte

L’année 2017 s’est terminée sur une bonne note pour le Woodooliparc de Scott. La thématique hivernale Frima a battu des records d’achalandage malgré le froid intense de la fin décembre. Plus de 12 000 personnes ont franchi les portes de la forêt de Frima au courant du dernier mois de l’année. L’équipe de conception du Woodooliparc est présentement au travail pour la réalisation du projet Vol 315, l’ère des dinosaures, qui devrait voir le jour au courant de l’été 2018.

Bonne chance à la golfeuse Anne-Catherine Tanguay qui commence sa saison 2018 sur la LPGA avec un 1er arrêt à Nassau aux Bahamas avec la Pure Silk Bahamas Classic.

La grande forme

Émile Jacob (photo), 82 ans, fréquente le Centre Mgr Marcoux de Québec depuis toujours, du moins c’est l’impression qu’il donne ! Homme engagé, il a été actif près de 20 ans au conseil d’administration du Centre. Homme de cœur, il a su défendre ses idées dans l’intérêt du Centre et de ses usagers. Il s’est aussi impliqué de nombreuses années à la paroisse, à la Saint-Vincent-de-Paul et à la Caisse Desjardins de Saint-Pascal comme président. Monsieur Jacob est aussi un joueur de cartes émérite du vendredi.

Projet de vie associative

Grâce à une aide financière de 12 000 $ du Fonds régional des Caisses populaires Québec-Est, Bénévoles d’Expertise (BE) a pu mettre sur pied son projet de vie associative visant à faire connaître et démystifier le bénévolat de compétences auprès des gens d’affaires ; créer un sentiment d’appartenance et de confiance à l’égard de BE provenant des différents milieux et développer un réseau d’échanges et de collaboration entre les deux milieux professionnel et communautaire. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nancy St-Pierre, directrice générale de Bénévoles d’Expertise, et Nathalie Joyal, directrice générale de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm.

Partout au Québec

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec peut compter à nouveau cette année sur la collaboration d’Autobus Laval Ltée, transporteur dans la région de Québec depuis 1961, pour faire la promotion de l’événement partout au Québec grâce à un autobus de la flotte de Laval peint aux couleurs du tournoi de 2018 (photo). Le véhicule, d’une capacité de 56 passagers, est sur les routes du Québec depuis quelques mois.

Les tramways à Québec

Jean Breton donnera une conférence sur l’histoire des tramways de Québec, le mercredi 31 janvier, dès 19 h 30, à la Bibliothèque Paul-Aimé Paiement, située au 7950, 1re Avenue, voisine de l’église Saint-Charles-Borromée. Présentée par la Société d’histoire de Charlesbourg, la conférence racontera l’histoire des anciens tramways qui ont circulé à Québec, de 1897 à 1948, et pourquoi ils ont disparu. Sur la photo, le tramway de la côte de la Fabrique vers 1925.

Anniversaires

France Bouchard, maître photographe de Lac-Beauport... René Turgeon, comptable agréé de profession, ex-champion de tennis dans les années 40, 100 ans... Matt Duchene, joueur des Sénateurs d’Ottawa (LNH) 27 ans... Cynthia Phaneuf, ex-patineuse artistique québécoise, 30 ans... Kate Moss, mannequin anglaise, 44 ans... Patricia Tulasne, comédienne et actrice québécoise, 59 ans... Sade, chanteuse nigérienne, 59 ans.

Disparus

Le 16 janvier 2017. Eugene Cernan (photo), 82 ans, astronaute américain et le dernier homme à marcher sur la lune (Apollo 17)... 2016. Daniel Dion, 59 ans, huitième des 14 enfants de la famille Dion de Charlemagne... 2016. Yves Carrier, Gladys Chamberland, Charlelie Carrier, Maude Carrier, Louis Chabot et Suzanne Bernier, tués dans une attaque terroriste au Burkina Faso.