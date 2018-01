Coupable d'inconduite sexuelle, ce médecin de Montmagny est radié pour 5 ans

Après avoir plaidé coupable devant son ordre professionnel à une accusation « d’inconduite sexuelle » à l’égard de l’une de ses patientes, le Dr Jean-François Rancourt a été radié pour les cinq prochaines années et condamné à payer une amende de 5 000 $.

En novembre 2015, l’une des patientes du médecin qui pratique dans la région de Montmagny est allée le consulter en raison de problématique au dos.

Alors qu’elle était appuyée sur la table d’examen, Rancourt a posé sa main droite dans son dos et inséré « son autre main, non gantée, dans sa petite culotte. Il touche à son clitoris et pénètre un doigt dans le vagin.

Il lui masse les parties génitales en bougeant son bassin tout en lui parlant de son problème de dos », et ce, pendant plusieurs minutes, peut-on lire dans la décision rendue par le syndic de l’ordre du Collège des médecins.

PLainte

Incapable de réagir sur le coup, la dame a porté plainte au Collège des médecins, le lendemain, pour des « gestes abusifs à caractère sexuel » posés sur une patiente.

En mai 2017, Rancourt a plaidé coupable au geste reproché et la médiatisation de son dossier a amené de nouvelles plaignantes à se manifester tant à l’ordre professionnel qu’à la Sûreté du Québec.

Ce faisant, le Syndic avait radié le médecin de façon temporaire, mais la décision finale, rendue en décembre, tient compte, notamment, de « la gravité des faits » et de « l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’ordre ».

Dans sa décision, le Conseil a tenu à « souligner le courage de la patiente » qui, lors de l’audition, quoiqu’encore « profondément blessée » a rendu un témoignage « empreint de sincérité et de tristesse ».

« Le Conseil est d’avis que les gestes abusifs à caractère sexuel posé par l’intimé justifient la radiation de 5 ans » ainsi que l’amende imposée qui est « le double du montant minimum prévu ».