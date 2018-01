Des millions aux assureurs après des inondations

Les compagnies d’assurances s’en mettent plein les poches depuis que la Cour suprême a confirmé la responsabilité de la Ville de Québec en 2016 pour les inondations de la rivière Lorette, déplore Régis Labeaume.

Près de 70 % des 11 millions $ versés à ce jour par la Ville en compensations a été payé aux assureurs, a dénoncé une première fois le maire de Québec en commission parlementaire mardi, puis lors d’une autre mêlée de presse, mercredi.

« Les payeurs de taxes sont rendus les assureurs de ceux qui sont victimes des pluies diluviennes », a-t-il illustré, déplorant que le tribunal n’ait pas tenu compte des « changements climatiques » puis des phénomènes météo exceptionnels, comme les épisodes de pluie qui ont provoqué des débordements de la Lorette entre 2003 et 2005.

Jurisprudence

« Toutes les villes versent les eaux de pluie dans les rivières. Toutes les villes font ça, et là, il y a un jugement qui a décidé que c’est nous autres les responsables, c’est épouvantable ce que ça fait pour toutes les villes du Québec. Ça veut dire que, dorénavant, toutes les villes sont responsables des inondations. Il y a des villes qui ne pourront pas supporter ça financièrement », a-t-il martelé.

Aux 11 M$ versés en capital aux assureurs et aux particuliers, il faut ajouter une somme d’environ 4 M$ pour les intérêts sur plusieurs années et les frais juridiques, a-t-on indiqué mercredi. Et ce n’est pas fini. Plusieurs réclamations n’ont pas encore été traitées. Le jugement qui a fait jurisprudence risque également d’avoir une incidence sur les autres recours pour les débordements subséquents.

Réseau inadéquat

Rappelons que la Ville a été sévèrement blâmée dans la « cause type » d’Équipements E.M.U. pour son réseau d’égout pluvial « inadéquat, insuffisant et désuet ».

Le tribunal lui avait également reproché de ne pas avoir tenu compte des recommandations d’experts puis d’avoir autorisé des constructions en zone inondable sans prévenir les principaux intéressés, en plus d’avoir omis de voir « au bon entretien de la rivière Lorette ».

La Cour d’appel avait retenu les reproches d’« urbanisation non contrôlée dans le bassin versant de la rivière ».

Responsabilité civile

La solution pour éviter de casquer dans les prochaines années réside, selon le maire Labeaume, dans le « rétablissement du régime de responsabilité civile limitée applicable aux municipalités lors du débordement d’un cours d’eau ».

Il a d’ailleurs interpellé le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux à ce sujet, mardi. « Le législateur a le devoir de mieux protéger les contribuables des municipalités », avait-il plaidé.