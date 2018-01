Inondations: effectifs maximums pour les travaux

En plus de devoir gérer l’imposant embâcle de la rivière Saint-Charles, les travailleurs de la sécurité publique ont dû s’assurer que le pont du boulevard Père-Lelièvre allait tenir le coup sous l’imposant poids de la machinerie. D’importantes analyses ont dû être faites au cours de la journée de mercredi.

En installant une troisième pelle mécanique sur le pont en début de journée, les responsables de la sécurité civile de la Ville de Québec ont craint pour la structure du pont.

Comme si le casse-tête n’était pas déjà suffisant avec l’inondation, la sécurité publique a donc dû dépêcher sur place une équipe d’ingénieurs pour évaluer le pont. Malgré les inquiétudes, les résultats ont rassuré Michel Therrien et son équipe. « On est accoté avec une troisième pelle, mais on est correct et c’est sécuritaire », assure-t-il.

Capacité maximale

Le maire a également souligné que la capacité maximale de machinerie était atteinte dans le secteur. Selon lui, « on ne peut pas faire plus que ce qui est fait actuellement ».

« On a six pelles mécaniques de haut calibre, trois sur le pont, deux à côté du pont et une plus loin. La grenouille, ce qu’elle fait c’est casser la glace, et les six pelles la ramassent et la mettent dans des camions », explique le maire.

Ces camions-bennes, 17 au total, font l’aller-retour continuellement entre la rivière et un dépôt à neige municipal pour retirer la glace de l’embâcle. « Ils vont au dépotoir Michelet. On a même défoncé un cul-de-sac pour que ça aille plus vite verser leur stock. On va travailler 24 heures sur 24. Et ce n’est pas compliqué, on n’a plus de place pour plus de machinerie », a insisté Régis Labeaume.

Citoyens mécontents

Encore mercredi, des citoyens se disaient mécontents de ne pas pouvoir accéder à leur résidence, cinq jours après le coup d’eau initial. Profitant du passage du maire pour un point de presse, Martin Auclair, propriétaire de plusieurs immeubles dans la zone inondée s’est adressé à l’élu.

« On ne nous a rien dit, personne ne nous a parlé depuis samedi. Et ça a été long avant que ça bouge. Si on avait fait ce qu’on fait là dès samedi, on n’en serait pas là. J’avais juste un peu d’eau au rez-de-chaussée samedi, mais comme je n’ai pas pu entrer, les tuyaux ont pété dans les logements, ça a coulé partout et les logements sont tous endommagés. Ils auraient dû bouger avant », déplorait le citoyen avant de s’adresser à M. Labeaume.

Le maire a finalement accepté de le rencontrer à l’abri des caméras, à l’intérieur de l’autobus du RTC mobilisé pour les services psychosociaux.