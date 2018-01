Inondations dans Duberger–Les Saules: une «course contre la montre» avant les pluies de samedi

Les travaux pour libérer l'embâcle de la rivière Saint-Charles ne donnent pas les résultats espérés et une «course contre la montre» s'engage d'ici les prochaines pluies prévues samedi.

Le maire Régis Labeaume et les autorités ont fait le point, mercredi, en fin d'après-midi sur la situation de la rivière Saint-Charles, qui garde en haleine depuis samedi des dizaines de sinistrés. Ils ont fait un constat accablant : le niveau de l'eau ne baisse pas. Et l'embâcle s'étire maintenant sur 800 mètres. «C'est plus difficile qu'on pensait. Ce qu'on vit là, ça ne s'est jamais vu en milieu urbain au Québec», a déploré M. Labeaume. «C'est notre déception. Ça ne baisse pas assez vite.»

Les yeux sont maintenant rivés vers la fin de semaine, où on attend encore de la pluie. «L'idée c'est qu'avant samedi, on puisse tout faire le travail. S'il pleut samedi, on va voir au lac Saint-Charles, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'ouvrir les vannes», appréhende M. Labeaume. «C'est une course contre la montre.»

Pelle-grenouille

Tous les espoirs sont maintenant placés dans la pelle-grenouille, qui doit tracer un chenal pour libérer l'embâcle causant les inondations. Mais mercredi, elle n'avait réussi qu'à avancer de 50 mètres sur les 800 que mesure l'embâcle.

L'équipement, arrivé mercredi matin du Nouveau-Brunswick, sera en service «jour et nuit», assure la Ville.

La municipalité dit déployer tous les moyens nécessaires pour lutter contre la barrière glacée. «On a l'armada. On ne peut pas en faire plus», a plaidé le maire. La pelle-grenouille casse la glace, six pelles mécaniques recueillent les énormes morceaux et les chargent dans une vingtaine de camions-benne qui effectuent un va-et-vient incessant pour les évacuer.

La facture sera salée. Déjà, la Ville a dépensé 300 000 $ en cinq jours. En raison de l’urgence, le maire a d'ailleurs utilisé son pouvoir spécial pour conclure sans appel d'offres le contrat de location de la pelle-grenouille. La location coûte au bas mot 583 $ l'heure, en plus des 13 000 $ pour la déplacer jusqu'à Québec. «Dans ces situations-là, tu fais ce que tu as à faire et tu ramasses la facture à la fin», a laissé tomber M. Labeaume.

Visite des maisons

En attendant, les gens de la Ville visitent les maisons, en présence de policiers, des employés d'Hydro-Québec, des électriciens, des serruriers et des préventionnistes en santé. «On installe des pompes. On fait le maximum.» S'il est trop tôt pour parler de pertes totales, les nouvelles ne sont pas très encourageantes. Les sous-sols sont tous atteints et pour certaines maisons, les rez-de-chaussée également. «Ça peut aller jusqu'à une perte totale, mais on n'a pas de donnée actuellement», a fait valoir le directeur général adjoint aux services de proximité à la Ville, Alain Tardif.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, s'est déplacé pour la première fois sur les lieux mercredi. Il a assuré que les sinistrés reçoivent de l'aide. «Les choses se font rapidement. Les gens sont rassurés.»