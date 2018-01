Le 74e congrès annuel de l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) s’ouvre aujourd’hui (jusqu’à vendredi) au Centre des congrès de Québec sous le thème « La santé et la sécurité au travail, notre priorité ».

Notons, entre autres, parmi les conférenciers invités, la présence de Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec ; Mary Van Buren, présidente de l’Association canadienne de la construction ; Robert Lafrenière, commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC) et Véronyque Tremblay, ministre déléguée du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Mes salutations à Roger Arsenault, président du conseil d’administration de l’ACRGTQ ; Me Gisèle Bourque, directrice générale de l’ACRGTQ ; Stéphane Verret, président du comité des événements spéciaux et Christian Croteau, conseiller en affaires publiques ACRGTQ.

Nouveautés pour 2018

Photo courtoisie

Les Galeries de la Capitale réservent à sa clientèle une année débordante de nouveautés en 2018 avec 14 nouveaux détaillants qui ouvriront prochainement leurs portes, incluant l’ouverture de l’aile Simons à la mi-mars. Parmi ceux-ci, les réputés détaillants Nespresso (février), Skechers (mars ; une première dans la région de Québec), Michael Kors (mai) et MAC (septembre) feront bientôt leur entrée. Aussi la boutique de vêtements et d’accessoires Mahée ouvrira ses portes dès le mois d’août. La femme d’affaires Mahée Paiement (photo) a choisi Les Galeries de la Capitale pour inaugurer sa deuxième succursale en grande primeur et en exclusivité à Québec.

Amour/Humour 2018

Photo courtoisie

Denis Dorval, directeur général de la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS), me précise qu’il reste encore de très bons billets pour le 17e spectacle-bénéfice Amour Humour, qui sera présenté le mercredi 7 février à 20 h (dès 18 h pour le cocktail dînatoire), exceptionnellement au Palais Montcalm. Sous la présidence d’honneur de Denis Laforest (photo de gauche), directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, le spectacle mettra en vedette Bobby Bazini (photo du centre) accompagné de ses musiciens et l’humoriste Olivier Martineau (photo de droite) pour la portion humour. Les bénéfices de la soirée permettront à la Fondation de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, de l’environnement et des soins offerts aux aînés vulnérables en perte d’autonomie, hébergés ou vivant à domicile. Renseignements et achat de billets : 418 691-0766 ou en ligne à fondationfais.org.

Jonction pour Elle

Photo courtoisie

La campagne « Aimez-vous », sur la santé des femmes, orchestrée par la pharmacie Pharmaprix des Galeries Chagnon de Lévis, au cours des mois de septembre et octobre 2017, a permis de remettre plus de 3 000 $ à la Fondation Jonction pour Elle de Lévis, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale. Les employées à la caisse, dont Patricia Legras et Céline Doré, ont proposé à leurs clients l’achat de feuilles de l’Arbre de vie, soutenues dans leurs efforts par Dany Drapeau, du kiosque des cosmétiques. Sur la photo, Michelle Paré, directrice de la Fondation Jonction pour Elle, est entourée de Stéphane Thérien, pharmacien propriétaire, et de René Béland, directeur chez Pharmaprix.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Duclos (photo) de Michel Duclos et Associés, courtier immobilier agréé, 61 ans... Victor Lafrance, vice-président ressources humaines chez Immostar Inc, à Québec, 61 ans... Jean Turcotte, de chez Évaluation Jean Turcotte, 61 ans... Michelle LaVaughn Robinson Obama, avocate américaine, épouse du 44e président des États-Unis d’Amérique Barack Obama, 54 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 janvier 2017. Pascal Garray (photo), 51 ans, dessinateur et scénariste belge qui dessinait les Schtroumpfs depuis 26 ans... 2016. Mike Sharpe, 64 ans, lutteur professionnel canadien (Iron Mike)... 2015. Maurice Dumas, 87 ans, député d’Argenteuil-Papineau (Bloc québécois) de 1993 à 2000... 2015. Donald Harron, 90 ans, acteur canadien... 2014. Francine Lalonde, 73 ans, ancienne députée bloquiste (1993-2011).