Le budget de Stoneham adopté dans la grogne

Après une semaine de critiques virulentes des commerçants de Stoneham à l’égard de l’importante hausse de taxes finalement fixée à 25 %, le conseil municipal a adopté son budget dans la grogne mercredi soir.

La séance extraordinaire du conseil municipal de Stoneham s’est de nouveau déroulée sous un tonnerre de reproches à l’endroit des décisions du maire Claude Lebel. Les élus ont malgré tout adopté à cinq contre un le budget municipal qui prévoit une hausse de taxes commerciales de 25 %.

« Si vous continuez comme ça, vous pourriez être surpris du nombre de commerçants qui pourraient partir d’ici. Je pourrais être à Charlesbourg et desservir mes clients, mais j’ai choisi d’être ici, à Stoneham. Je suis très déçu », a souligné Martin Bourque, propriétaire de deux commerces dans la municipalité, qui a qualifié la décision du maire de radicale.

Le maire se défend

Lui et d’autres citoyens ont d’ailleurs soulevé le changement d’orientation des visions du maire entre la campagne électorale et le dépôt de ce premier budget. « C’est une décision qui aurait probablement changé l’élection si ça avait été annoncé en campagne électorale », a lancé le commerçant, irrité de l’issue de la situation. « Quand ce sera le temps de retourner voter, vous verrez que j’ai une bonne mémoire », a lancé un autre entrepreneur, Carl Provencal.

À travers les critiques, le maire Claude Lebel a continué à défendre sa décision d’aller de l’avant avec l’importante hausse. L’élu a notamment assuré aux commerçants qu’il aurait fait autrement s’il n’avait pas eu les mains liées.

« Vous savez comment ça fonctionne un commerce, ça prend un fonds de roulement. C’est pareil pour la Municipalité et nous, on a seulement 23 000 $ dans la caisse présentement », s’est défendu M. Lebel, ce à quoi un propriétaire de commerce a répondu que son fonds de roulement à lui, ce sont ses économies. « Moi, c’est mes REER qui sont en jeu. »

Étalement suggéré

À un intervenant qui lui demandait pourquoi la hausse n’avait pas été étirée sur une plus longue période pour leur permettre de mieux l’absorber, Claude Lebel a répondu que cette façon aurait effectivement été la meilleure pour tout le monde.

« Si on avait pu, c’est comme ça qu’on l’aurait fait. Si on avait eu la chance de manœuvrer avec un environnement budgétaire facile, on l’aurait fait autrement », a souligné le maire, rejetant la faute sur la gestion de l’ancienne administration. « Si l’administration précédente n’a pas recueilli un tiers des votes, je pense que c’était une désapprobation de la manière dont les politiques étaient faites à la Municipalité », s’est défendu le maire Lebel.