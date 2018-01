Le nouveau commissaire à l’éthique propose des amendes plus salées

OTTAWA | Avis aux députés et ministres fédéraux: le nouveau commissaire à l'éthique compte se montrer plus sévère et proposer des sanctions pénales pour les élus fautifs.

«J'aurai tendance à être plus sévère qu'à être indulgent», a dit Mario Dion, qui vient de succéder à Mary Dawson, lors d'une entrevue avec TVA Nouvelles mercredi.

Selon lui, les députés qui contreviennent aux règles devraient se voir imposer des amendes plus salées.

Avant les fêtes, la commissaire à l'éthique sortante a statué que le premier ministre Justin Trudeau avait enfreint quatre articles de la loi sur les conflits d'intérêts des députés en se rendant en vacances sur l'île de l'Aga Khan, à la fin de 2016. Or, aucune sanction n'a été imposée contre le premier ministre.

L'automne dernier, le ministre des Finances s'est vu imposer une amende de 200 $ pour avoir omis de déclarer ses liens avec une villa dans le sud de la France.

Mario Dion dit qu'il faut envisager des conséquences plus lourdes que le simple dommage à la réputation.

«Quelque chose de l'ordre de 10 000 $, par exemple, ça frappe plus l'imagination que 200 $, a affirmé celui qui a déjà œuvré dans le milieu carcéral. On aurait une gamme selon la gravité de l'acte».

Mario Dion a soutenu qu'il compte proposer une hausse du montant des amendes lorsqu'il sera invité à témoigner en comité parlementaire.